مصرع خمسة عشر شخصا جراء حادث بطريق الخرطوم كوستي

لقى خمسة عشر مواطنا مصرعهم عصر أمس بمنطقة الهبيكة التي تبعد عشرين كيلو متر جنوب القطينة وذلك اثر تصادم حافلة صغيرة (شريحة) متوجه من الدويم للخرطوم وعربة دفار قادمة من الاتجاه المعاكس.

واشار المقدم شرطة يحيى يسن مدير شرطة المرور السريع بولاية النيل الأبيض في تصريح لـ (سونا) إن الحادث جاء نتيجة للسرعة الزائدة مما أدى لتصادم العربتين وإشتعال النيران فى المركبتين مما نتج عن ذلك مصرع جميع الركاب حرقا عدا واحد تم اسعافه الخرطوم .

وابان مدير المرور السريع ان هنالك ثمانية جثامين تم التعرف عليها ومن ثم تم تسليمها لذويها أما بقية الجثامين تم تحويلها للخرطوم لفحص الحمض النووى للتعرف عليها .

كوستي في3-3-2020م (سونا)

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