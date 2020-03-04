“مهندسة” تطلب الخلع بعد أسبوعين: “بقرف منه”

أقامت “نرمين. م”، 29 سنة- مهندسة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها “محمد. أ”، 33 سنة- موظف، مبررة طلبها: “بيدخل الحمام حافي وبقرف منه”.

قالت نرمين، في دعوها التي حملت رقم 3059 لسنة 2019: تزوجت من “محمد” أسبوعين فقط، بعدما اكتشفت سلوكياته الغير نظيفة؛ فقد فوجئت به يدخل الحمام بدون ارتداء “شبشب”، ويخرج بدون أن ينظف يده، “بيدخل الحمام حافي ومبيغسلش إيده”.

أضافت الزوجة: لم تقف المعناة عند ذلك بل اكتشفت خلال الفترة القصيرة بارتدائه الملابس بدون استحمام، “مبعرفش أنام جنبه من ريحته.. وبقيت بقرف منه”.

استكملت نرمين: تحملت أسبوعين داخل عش الزوجية على أمل أن يعود عن أفعاله، وبعدما يأست منه تركت له المنزل في الليل وذهبت إلى أسرتي.

بعد ذهاب الزوجة لأسرتها تشاورت معهم في طلب الطلاق من زوجها، وبعد رفضه لطلبها أقامت دعوى خلع، أمام المحكمة، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها.

مصراوي

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