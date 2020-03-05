عقوبات متفاوتة لشاب وشقيقه خدعا معلماً بتمليكه منزلاً بالوادي الأخضر

قضت محكمة الحاج يوسف الجنائية برئاسة القاضي “إبراهيم عز الدين” أمس بحبس شاب (4) سنوات بعد إدانته بتزوير مستندات رسمية تتعلق بخداع معلم والاستيلاء منه على مبلغ (15) ألف جنيه مقابل تسليمه منزلاً بمنطقة الإسكان

الشعبي بالوادي الأخضر وألزمته بدفع (10) آلاف جنيه كغرامة مالية وفي حال عدم دفعها حبسه سنة أخرى، وقضت المحكمة بأن يدفع المدان تعويضاً للشاكي (15) ألف جنيه، فيما أصدرت ذات المحكمة حكماً بالسجن (سنتين ) في مواجهة النظامي شقيق المدان الأول ، وتمت إدانته بمعاونة شقيقه.

وحسب صحيفة المجهر السياسي، فإن قضية الاتهام أن المدانين تم توقيفهما بتهمة خداع معلم بعد أن أوهماه بأن لديهما صلة بتمليك أراضي بالوادي الأخضر مقابل (15) ألف جنيه.

الخرطوم(كوش نيوز)

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