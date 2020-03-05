نانسي عجرم ترد على الانتقادات

ردت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، على الانتقادات التي طالتها، كما وجهت إلى أحدث أعمالها الفنية.

وقالت عجرم إنه “من الطبيعي ألا ترضي أغنية “قلبي يا قلبي”، التي طرحتها الشهر الماضي، جميع الأذواق”، بحسب تصريحاتها لبرنامج “إم بي سي ترندنغ”.

وأضافت، أن “الأغنية بسيطة ولم يتم استخدام آلات موسيقية كثيرة”، مشيرة إلى أنها وفريق العمل وجدوا أن طريقة تصوير الأغنية مناسبة لها ولكلماتها.

وأكدت المطربة الشهيرة على أنها كانت مصرة على أن تخرج الأغنية بشكل جديد ومختلف عما قدمته، ويتناسب مع بساطتها، مبينة أنها تتابع التعليقات التي تكتب لها، وهناك جمهور كبير معجب بالأغنية.

كان بعض من جمهور نانسي عجرم انتقد أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” وطريقة تصويرها، موضحين أنهم كانوا ينتظرون شيئا أكثر إبهارا.

من ناحية أخرى، أعلنت ريهاب بيطار، محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، عن انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة الشاب السوري محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة اللبنانية.

يشار إلى أن البيطار قالت إن “قاضي التحقيقات وضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة”، مؤكدة أن “تقرير الطب الشرعي واضح وصريح وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها في وقتها”.

وأضافت عبر فيديو نشرته على حسابها عبر موقع “تويتر”: “أريد أن أؤكد للجميع تمسكنا بالقضية كاملة أنا وطاقم لجنة الدفاع رغم تعرضنا لتهديدات وضغوط كثيرة، وذلك حتى نصل لحق المغدور”.

وتابعت بأنه “سيتم الانتهاء من شهادة وفاة القتيل خلال يومين حيث سيتم إرسال جثته داخل سيارة إسعاف إلى سوريا، وسيكون في انتظاره لجنة طبية سورية”.

وكانت ريهاب البيطار قد تقدمت بطلب لتشكيل لجنة من كبار الأطباء الشرعيين بمرافقة طبيب سوري لفحص جثة القتيل محمد الموسى.

وغردت عبر حسابها قائلة “تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضي التحقيق”.

سبوتنيك

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