الدولار ينهزم بصورة مفاجئة ومدهشة من الجنيه ويسجل 45 جنيها سودانيا فجر الجمعة

عندما يكون العمل الكترونيا ذلك يجعل كل أرشيفك متاح وبضغطة زر يمكن الوصول لكافة المعلومات، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، خدمة ظلت بوابة النيلين تقدمها بصورة يومية لأكثر من 10 سنوات عدا أيام العطلات لزوار الموقع المحترمين في كل أنحاء العالم ونالت ثقة وموثوقية عالية، وإذا بحثت في أرشيف الموقع أو عبر قوقل ستجد خبر إرتفاع الدولار أو إنخفاضه موجود في كل الأوقات ولا علاقة له بتغير الحكومات في السودان.

بعد إعادة تدوير خبر رفع العقوبات الأمريكية عن السودان والذي خرج على لسان بنك السودان المركزي يوم الأربعاء الماضي حدث إرتباك في سوق العملات ، وتداول ما يعرف بجداد حمدوك على فيسبوك أسعار غير واقعية وكاذبة عن إنخفاض كبير للدولار البعض من جداد حمدوك كتب أن الدولار أصبح ب 80 جنيه وغيرهم كتب أن الدولار وصل ل 50 جنيه وكلها أكاذيب والسعر الحقيقي ما ظل ينشره موقع النيلين بحسب متابعة مباشرة للأسواق، والكل يستطيع أن يتأكد من صدق موقع النيلين من المصادر الأخرى.

وكنما يقول المفكر السوداني الشاب عبد الرحمن عمسيب (جداد البشير ا ظل صامدآ “يكاكي ” لأكثر من ثلاثة عقود .. 30 سنة من “المكاكاة ” .. في مقابل دجاج حمدوك الذي كف عن “المكاكاة” بعد أول ثلاثة شهور ). لكن جداد حمدوك رفع صوته “المكاكاة ” حول رفع العقوبات ليتهم عبر صفحات فيسبوك أن أخبار العملات من النيلين غير صحيحة لكن الواقع سيجعلهم هم الكاذبين.

وفي خبر سابق على النيلين انتقد العديد من خبراء الإعلام إنتشار الأخبار الزائفة والمفبركة على صفحات التواصل الإجتماعي مما تجلب أضرار واسعة على المجتمع. وفي نقاش ساخن في مجموعة واتساب تضم إعلاميين ونشطاء رصدها محرر النيلين إنتقد الناشط (س) الفئة التي تروج لأخبار زائفة وهم يعتقدون بذلك دعمهم لحكومة حمدوك. ووصف الناشط تلك الفئة بجداد حمدوك وقال (أنهم مثل جداد الكيزان إبان حكومة المعزول البشير وكمثال عندما يرتفع الدولار كان جداد الكيزان يروج أخبار زائفة بتلقي السودان لودائع بمليارات الدولارات من دول خليجية، وهذا ما يفعله الأن جداد حمدوك).

وأضاف الناشط (مهما كذبت فسيعرف الناس الحقيقة وحمدوك رجل مهذب وذكي ولا يحتاج لدعم عبر الأكاذيب، لكن جداده يقرأ من نفس كتاب جداد الكيزان ويطبق ما فيه بالنص).

عزيزي القارئ المحترم وأنت من جعلت موقع النيلين يتصدر قائمة المواقع الأكثر زيارة في السودان لنحو 20 عام نعتذر لك عن العنوان أعلاه ((الدولار ينهزم بصورة مفاجئة ومدهشة من الجنيه ويسجل 45 جنيها سودانيا فجر الجمعة) فهو أول عنوان غير حقيقي لأسعار العملات في بوابة النيلين ونقول لك أن السعر الحقيقي لأخر يوم عمل في الأسبوع الماضي كان يوم الخميس 5 مارس 2020 وهو 115 جنيه للدولار في السوق الموازي، وسعر بنك السودان الرسمي 55 جنيهاً .

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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