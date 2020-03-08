تحديث من “جوجل” يحافظ على سرية “كلمات المرور”

أطلقت شركة “جوجل” الأمريكية تحديثًا على متصفحَي الإنترنت: “كروم”، و”سفاري”، بحيث يحافظ على أمان وسرية تلك الحسابات.

ونشر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، تقريرًا حول التحديثات الأمنية الجديدة من “جوجل”، التي تضمن تأمين الحسابات الشخصية والسرية لأي شخص بسهولة شديدة.

ويضمن التحديث الجديد أمان “كلمات المرور” عبر متصفح “جوجل كروم” على نظام تشغيل “أندرويد”، و”سفاري” عبر نظام تشغيل “آي أو إي” على هواتف آيفون التابعة لشركة “أبل” الأمريكية.

كما يضمن كذلك التحديث الجديد إمكانية تأمين حسابات “جي سيوت” و”كلاود أدينتيتي” عن طريق برامج حماية متقدمة، لمستخدمي حسابات المؤسسات.

وتضمن تلك التحديثات عدم اختراق أي شخص للحسابات، وعدم تعرضها للسرقة أو القرصنة أو التجسس، عن طريق توفير مفتاح أمان جديد، يضمن أنك أنت من تحاول أن تفتح حسابك.

صحيفة سبق

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