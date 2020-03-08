رسالة حب الي السيد وزير المالية

حين ابعث بهذه الرسالة العاطفية المشبعة بالمشاعر الأخوية والإنسانية الي الأخ الكريم الدكتور ابراهيم البدوي فذلك لانني احبه في الله برغم عدم معرفتي اللصيقة والشخصية به فهو عالم جليل ورجل كريم واكاديمي لايشق له غبار تلقي تعليمه في ارقي وأعرق الجامعات ونال درجة الماجستير والدكتوراه علي اعلي المستويات .وبالطبع فإنني لم اكن استهدف شخصه الكريم .ولكنني استهدف منظومة قحت. (نكبة السودان) وما حوته من عدد من المكونات ذات الأجندة المشبوهة والمواقف غير الوطنية والتي فرضت نفسها فرضا لتمثل الثورة والثوار.

السيد ابراهيم البدوي رجل خلوق ومهذب وجم التواضع ووبحر في علم الاقتصاد وهو ينتمي الي مكون اجتماعي عريق واصيل في بنية المجتمع السوداني. وهو قمة في التهذيب .ويبدو أن ذلك من أصله الكريم وتربيته القويمة. لذلك فإنني احبه لوجه الله لأن قلبه مفعم بالإيمان ولسانه يلهج بذكر الله حينما يفتتح حديثه باسم الله الرحمن الرحيم وودت لوانه اتمها بالحمد والصلاة علي المصطفي عليه افضل الصلوات التسليم.

السيد ابراهيم البدوي هذا الإنسان ذو الوجه الطيب والقلب الرحيم لتجبرنا السياسة أن نكون قاسيين شيئا ما في مواجهته. إذ أنه لايمثل في هذه اللحظة نفسه .وهو عندنا رجل محترم غاية الاحترام وعالم جليل .ولكن زج به في أتون السياسة يتذوق حلوها ومرها .وان مرها مثل طعم الحنظل حين يصل الامر الي قوت الناس وضروريات الحياة في المواصلات والصحة والتعليم .

الأخ الدكتور ابراهيم البدوي كان موضوعيا وكبيرا ومهذبا وهو يرد علي مداخلتي الخشنة والتي لم تكن متكلفة أو مصطنعة وانما كانت صادرة من قلبي وانا انتظر المواصلات واتتعلق في البصات وينفد كل مافي جيبي لاصل الي مكان ليس بالبعيد أو حين اخرج قبل آذان الفجر لاقف في صف الخبز لاعطي رغيفات بمبلغ ثلاثين جنيها فقط.لقد جئت الي المؤتمر الصحفي وانا مشحون بشحنة عالية من الغضب جراء الظروف التي يعيشها الشعب السوداني خاصة في الولايات بصورة لم يسبق لها مثيل.

حقيقة فإنني تأثرت كثيرا أن الظروف جعلتني في مواجهة هذا الرجل الكريم وكنت ارغب في مواجهة اللئام منهم ولو ادي الأمر الي الاشتباك معهم بالأيدي فقد تطاول الكثير منهم علي الله وعلي الدين الاسلامي الحنيف وتحرؤوا علي شرع الله القويم. وظلوا يهددونني باستغلال القانون واعتقالي. ولم يعلموا انني ومنذ المرحلة الثانوية كنت. متردد سجون وانني مقاتل قد شهدتني عرصات جامعة الخرطوم وساحات الوغي في الكرمك وقيسان ومنذ عهد الديمقراطية الثانية وكانت لي صولات وجوالات في واو وبحر الغزال من بعد الانتفاضة وحتي في أيام الانقاذ الأولي كنت في معسكر الشهيد عيسي بشارة ومن بعد في معسكر المجبلد .حتي اتخذتني الإنقاذ عدوا لها واودعتني بيوت الاشباح وطبقت في أساليب التعذيب النفسي والجسدي ومحاولة اغتيال الشخصية حتي انجاني الله منهم ومن بيوت الاشباح ثم ظلوا يلاحقونني بتهمة الجنون أو بدعوي التشيع وانا صوفي احمدي ادريسي و ختمي علي طريق السادة المراغنةواشرب من معين سيدي المجذوب وبيني وبين الشريف الهندي حبل وصل لاينقطع وتظللني غمامة سيدي الشيخ يوسف ابشرة واتوضا عند سجادة الشيخ المكاشفي

انا اعلم ان السيد وزير مالية قحت يتمني أن يغادر منصبه الان قبل غد..ولكنهم يريدون له البقاء ليقدمونه كبش فداء لأنه ليس منهم ولايشبههم .وتاريخه ناصع البياض لم يلغ في مستنقع العمالة والارتزاق. ولم ولن تمتد يده الي مال حرام فهو عفيف نظيف ذو خلق ودين…فالتحية والحب والمودة للرجل ولاهله الكرام .وله العتبي حتي يرضي. وابصق في وجوه كل العملاء والماجورين وعناصر المخابرات الأجنبية والإقليمية ومن قبضوا أموالا طائلة وباعوا ضمائرهم ومرغوا كرامتهم في التراب.. واخيرا التحية والاحترام والاجلال للدكتور ابراهيم البدوي.

من سويداء قلب

عمار محمد ادم

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