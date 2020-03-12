الصحة:لا حالات إصابة أو اشتباه بكورونا بالبلاد

أكداجتماع اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية عدم تسجيل أي حالة مؤكدة بكورونا أو اشتباه بالسودان وأبان الاجتماع أن عدد القادمين من الدول الموبوءة بالمرض وعبر مطار الخرطوم ليوم 10 مارس الجاري 15 فردا تمت متابعة 6 منهم بنسبة 40٪ في حين بلغت جملة القادمين من ذات الدول وعبر مطار الخرطوم في الفترة من 25

يناير وحتى 10 مارس 935 فردا وتمت المتابعة لـ555 فردا منهم بنسبة 95.3 .

واستعرض الاجتماع الوضع الوبائي العالمي حتى أمس 11 مارس حيث بلغت جملة الإصابات 118326 إصابة، منها 4627 إصابة جديدة، فيما جملة الوفيات 4292 وفاة بينها 28 وفاة جديدة.

وجاءت الصين في مقدمة الدول 80955 إصابة من جملة الإصابات في العالم منها 31 جديدة ،فيما بلغت الوفيات 3162 وفاة ،منها 22وفاة جديدة.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات خارج الصين من جملة الإصابات 37370 إصابة ،منها 4596 جديدة ،والوفيات 1130وفاة بينها 258 جديدة.

ولفت التقرير إلى أن عدد الدول الموبوءة بلغ 113 دولة منها 4 دول جديدة

من جانبها أكدت د.مريم الصادق المهدي،أهمية تكاتف الجميع للتصدي لوباء كورونا داعية إلى الاستفادة من كل المنابر خاصة الدينية منها ودعوة أئمة المساجد والسياسيين والأحزاب والقيادات وغيرهم لحضور الاجتماع اليومي للوقوف على استعدادات الوزارة ومدى الجاهزية وخطورة الوضع عالميا، منوهة إلى ضرورة تمليك أئمة المساجد المعلومات حول المرض لطرحها على المصلين خاصة في خطب الجمعة .

وأشادت مريم بكافة الترتيبات التي نفذتها الوزارة للتصدي لكورونا، منوهة إلى الإشادات حتى من غير السودانيين للإجراءات المتخذة، وأضافت( فعلا أنتوا رافعين رأسنا) .

ولفتت مريم المهدي، إلى أهمية النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة بما يسهم في دحض الشائعات

سونا

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