حسين خوجلي: خُموا وصُروا !!

في أسوأ دراسة جدوى سياسية نصب السودانيون الشيوعيين حكاماً بلا الاتحاد السوفيتي العظيم، ولا المنظومة الاشتراكية، ولا موسكو السند، ولا حلف وارسو.

ونصبوا البعثيين حكاماً بلا بغداد، ولا صدام، ولا النفط، ولا القيادة القومية، ولا السلاح، ولا الدنانير الجهيرة والباطنية.

ونصبوا الناصريين من غير القاهرة، ولا عبد الناصر، ولا القومية، ولا ذكاء المخابرات، ولا البعثات، ولا الحقائب المحمولة جوًا.

نصبوا الجمهوريين الذين لا يملكون على الساحة جامعة ولا جامع وكل حظهم من الفتوى إسقاط نصف القرآن، وتجميد رسالة المعصوم صلى الله عليه وسلم.

وها هي النتيجة مسغبة ومذلة وردة. ويطل تصريح الطريفي زول نصيحة الصادم

(خُموا وصُروا)!!!

حسين خوجلي

شارك الموضوع :



