التعليم العالي يدعم البحث العلمي والبنيات التحتية

وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبلغ 600 مليون جنيه لتمويل البحث العلمي وتمويل آخر بالبنيات التحتية؛ وذلك لإنشاء معامل مركزية في الجامعات والمراكز البحثية حتى تتوفر فيها كل معينات البحث العلمي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الوزارة الى مدينة الأبيض برئاسة البروفيسور سامي محمد شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق لسيادته؛ حيث قام الوكيل برفقة مدير جامعة كردفان البروفيسور بابكر كرامة بزيارة الى مدينة الشباب بالأبيض؛ وقفوا ميدانيا للتعرف على الإمكانيات للمدينة ومدى مطابقتها للاحتياجات المطلوبة لإنجاح ملتقى عمداء البحث العلمي؛ الذي تستضيفه جامعة كردفان في الفترة من 4 – 5 من شهر أبريل القادم؛ والذي يضم كل الجامعات السودانية والمراكز البحثية في السودان؛ بمشاركة وتشريف معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور انتصار الزين صغيرون، وأكثر من مائة وعشرين من أساتذة الجامعات والباحثين.

وأكد البروفيسور محمد محجوب حسن؛ نائب رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار أن الملتقى سوف يتناول قضايا البحث العلمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وخلق شراكات مع الجهات ذات الصلة وتكوين مجموعات بحثية تعمل على حل المشاكل القومية في إطار علمي وبحثي أولوية التمويل للبحوث في مجال التعليم والبناء الوطني والسلام؛ بالإضافة للأمن الغذائي والصحة والطاقة والتعدين على المستوى القومي.

وأبان البروفيسور محمد محجوب أن الوزارة وفرت تمويلاً للبحث العلمي بمبلغ ( 600) مليار جنيه سوداني بهدف إيجاد مخرج وحلول علمية لمشاكل السودان وربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة.

وأكد محجوب أن الوزارة سوف توفر للباحثين تمويلا آخر؛ خاصا بالبنية التحتية لإنشاء معامل مركزية في الجامعات والمراكز البحثية تتوفر فيها كل معينات البحث العلمي.

من جهة أخرى؛ التقى الوفد بعمداء كليات الطب والعلوم الصحية وعلوم المختبرات الطبية والصحة العامة وصحة البيئة وكلية علوم التمريض بجامعة كردفان.

واستعرض اللقاء المشاكل الخاصة بهذه الكليات التي تتعلق بالبيئة الأكاديمية والتدريبية للطلاب.

كما تطرق اللقاء لمشاركة أساتذة هذه الكليات في إنشاء مجموعة بحثية تتعلق بدراسة الآثار البيئية والصحية الناجمة عن التعدين التقليدي.

سونا

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