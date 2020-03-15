أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020م
الصيحة:
* قرارات حكومية جديدة لمُحاصرة (كورونا)
* (الصيحة) تكشف حقائق من منزل المشتبه وفاته بـ(الفيروس)
* وزارة الطاقة تلغي عُقودات (11) شركة تعدين
* موقع استخباراتي: محاولة اغتيال “حمدوك” تحذير للمجتمع الدولي
* ديوان الزكاة: أسماء وهمية للحصول على أموال
* ضبط سيانيد وقصدير بحوزة أجنبي في جنوب دارفور
الجريدة:
* وزير الشؤون الدينية يوجه المساجد والكنائس بتقصير زمن الصلوات
* تذمر من ندرة الكمامات وارتفاع أسعارها بالصيدليات
* ناظم سراج الدين يدافع عن قراره بإقالة عبد الله حسن
* “الشعبي” يشكك في مصداقية وزير الصحة حول إعلان حالة وفاة مواطن بـ”كورونا”
السوداني الدولية:
* تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر
* الفكي: تأخر تشكيل هياكل السلطة أحدث فرقاً كبيراً
* مفرح يوجه بتقصير زمن الصلاة وبإيقاف التلاوة الجماعية
* افتتاح مطاحن ومخابز تنتج (10) ملايين قطعة في اليوم خلال مايو
المجهر:
* وزارة الصحة تعلن عدم تسجيل حالة إصابة بـ”كورونا” خلال يوم أمس
* السعودية تمنع باخرة ركاب سودانية من الرسو في ميناء جدة
* “حميدتي” يبحث مع “الميرغني” بالقاهرة جهود الحكومة للوصول إلى انتخابات حرة
آخر لحظة:
* السعودية تعيد ألفي سوداني وقطر تحظر القادمين من الخرطوم
* السيادي: توصلنا لـ(رأس خيط) في محاولة الاغتيال
* إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال لمدة شهر
الدار:
* مجلس الوزراء: إغلاق رياض الأطفال والمدارس والجامعات لمدة شهر
* امتحان الشهادة في موعده وتأجيل امتحانات الأساس في الولايات
* وزير الشؤون الدينية: توجيهات تشمل الصلوات والتجمعات الدينية لتجنب كورونا
* وفاة الفنان الأبنوسي “شول منوت” بمستشفى أبو عنجة
* ترامب يعلن خضوعه لاختبار فيروس كورونا
* اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)