أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020م

الصيحة:

* قرارات حكومية جديدة لمُحاصرة (كورونا)

* (الصيحة) تكشف حقائق من منزل المشتبه وفاته بـ(الفيروس)

* وزارة الطاقة تلغي عُقودات (11) شركة تعدين

* موقع استخباراتي: محاولة اغتيال “حمدوك” تحذير للمجتمع الدولي

* ديوان الزكاة: أسماء وهمية للحصول على أموال

* ضبط سيانيد وقصدير بحوزة أجنبي في جنوب دارفور

الجريدة:

* وزير الشؤون الدينية يوجه المساجد والكنائس بتقصير زمن الصلوات

* تذمر من ندرة الكمامات وارتفاع أسعارها بالصيدليات

* ناظم سراج الدين يدافع عن قراره بإقالة عبد الله حسن

* “الشعبي” يشكك في مصداقية وزير الصحة حول إعلان حالة وفاة مواطن بـ”كورونا”

السوداني الدولية:

* تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر

* الفكي: تأخر تشكيل هياكل السلطة أحدث فرقاً كبيراً

* مفرح يوجه بتقصير زمن الصلاة وبإيقاف التلاوة الجماعية

* افتتاح مطاحن ومخابز تنتج (10) ملايين قطعة في اليوم خلال مايو

المجهر:

* وزارة الصحة تعلن عدم تسجيل حالة إصابة بـ”كورونا” خلال يوم أمس

* السعودية تمنع باخرة ركاب سودانية من الرسو في ميناء جدة

* “حميدتي” يبحث مع “الميرغني” بالقاهرة جهود الحكومة للوصول إلى انتخابات حرة

آخر لحظة:

* السعودية تعيد ألفي سوداني وقطر تحظر القادمين من الخرطوم

* السيادي: توصلنا لـ(رأس خيط) في محاولة الاغتيال

* إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال لمدة شهر

الدار:

* مجلس الوزراء: إغلاق رياض الأطفال والمدارس والجامعات لمدة شهر

* امتحان الشهادة في موعده وتأجيل امتحانات الأساس في الولايات

* وزير الشؤون الدينية: توجيهات تشمل الصلوات والتجمعات الدينية لتجنب كورونا

* وفاة الفنان الأبنوسي “شول منوت” بمستشفى أبو عنجة

* ترامب يعلن خضوعه لاختبار فيروس كورونا

* اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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