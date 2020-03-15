أستاذ يتحرش بالطالبات ويبيعهن أسئلة الامتحان بعد دعوتهن إلى منزله .. وهذا ما قررته المحكمة تجاهه!

أدانت محكمة مصرية أستاذ جامعي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بمحافظة سوهاج التابعة لجامعة الأزهر ، بعد تحرشه بالطالبات وبيعه لهن أسئلة الامتحان مقابل 50 جنيها، ما يعادل 3 دولارات.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية فقد قضت قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، بعزل الأستاذ الأزهري ، حيث وجهت له النيابة تهم بدعوة طالبات الفرقة الأولى لغة عربية بمنزله وبيعه لهن مذكرة مقابل 50 جنيها لكل طالبة، وقيامه بإعطائهن أسئلة الامتحان في مادة العروض والقوافي، وطلب منهن وضع علامة مميزة على ورقة الإجابة، فضلا عن قيامه بالتغزل والتحرش ببعضهن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن سلوك الأستاذ الجامعى يعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة الجامعية، مما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب، للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا، للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

صحيفة المرصد

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