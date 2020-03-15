ضوابط من “أبل” على التطبيقات المرتبطة بكورونا

تفرض شركة “أبل” الأمريكية، ضوابط صارمة على كل التطبيقات الذكية المتواجدة بداخل متجرها، والمرتبطة بفيروس “كورونا”.

ونشرت الشركة ملاحظة على مدونة المطورين الخاصة بها، أمس السبت، توضح عملية مراجعة التطبيقات المتعلقة بالفيروس، والتي تحثهم فيها على “أن مصادر المعلومات الواردة في التطبيقات ذات سمعة طيبة، وأن المطورين الذين يوفرون هذه التطبيقات من كيانات معترف بها، مثل المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تركز على الصحة، والشركات ذات المصداقية العميقة في القضايا الصحية والمؤسسات الطبية أو التعليمية”، بحسب موقع “تيكرانش”.

كما تحظر “أبل” نشر في متجرها، أي تطبيقات وألعاب ترفيهية مرتبطة باسم فيروس (كوفيد-19).

وتحث “أبل” مطوريها في رسالتها لهم، بضرورة اختيار وقت مرتبط بوقوع أزمة متعلقة بالفيروس التاجي، لنشر التطبيقات عبر متجرها “آب ستور”، وذلك كمسعى منها لتخفيف الأزمات.

وتهدف شركة “أبل” من تلك الضوابط الصارمة، للتأكيد لعملائها على مصداقية معلومات الصحة والسلامة التي يوفرها متجرها للتطبيقات.

وقررت “أبل” التنازل عن رسوم العضوية للمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية، التي تعمل على تطوير التطبيقات الذكية المتعلقة بالوباء العالمي، وذلك كخطوة تشجيعية لهم على إرسال تطبيقاتهم للحد من الأزمة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالمي”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

سبوتنيك

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