فرصة بقائك على قيد الحياة حال إصابتك بفيروس كورونا.. عدة عوامل تحدد مصيرك!

تختلف معدلات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد بشكل كبير ، ومع عدم وجود إجابات حاسمة إلا أن هناك محددات تكشف فرص البقاء على قيد الحياة في حالة الإصابة .

ووفقا لما نشرته ” روسيا اليوم ” فهناك بعض العوامل التي تحدد فرص التعافي من الإصابة وهي :

العمر

تشير الإحصائيات إلى أنه كلما كبرت في السن، كانت كان الخطر أكبر ، وقد أشار المركز الصيني لمكافحة الأمراض ، أن معدل الوفيات بلغ 14.8% لدى المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، و8% لدى المرضى في السبعينيات من العمر. وانخفض المعدل إلى 3.6% عند الأفراد في الستينيات، و1.3% للفئة العمرية بين 50-59 عاما. ولحسن الحظ، بلغ معدل الوفيات لكل من تقل أعمارهم عن 49 عاما، أقل من 0.5%، لذا من الواضح أن العمر هو أحد أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار.

الحالات المرضية

كشف خبراء الصحة أن الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية هم أيضا ضمن فئات المخاطر الأعلى، وأشار المركز الصيني،أن معدل الوفيات بلغ 10.5% لدى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، و7.3% لدى مرضى السكري. وبلغ معدل وفاة المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وارتفاع ضغط الدم، نحو 6%، بينما بلغ معدل الوفيات لدى مرضى السرطان 5.6%. لذا، إذا كنت ضمن أي من هذه الفئات، فقد يكون الوقت قد حان لبدء “العزل الاجتماعي”، لتكون في الجانب الآمن.

الرجال والنساء والتدخين

معدل وفيات كورونا أعلى لدى الرجال بنسبة 2.8% من النساء1.7% . وتبين أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمرض، بشكل طفيف مقارنة بالنساء، وهو ما يمثل 51% من إجمالي الحالات.

ويبدو أن الخبراء ليسوا متأكدين تماما من سبب ذلك، ولكن معظم النظريات تحوم حول ذلك. السبب الأول: هو أن الرجال بشكل عام يدخنون أكثر من النساء (خاصة في الصين)، الثاني: تمتلك النساء جهاز مناعة أقوى من أجل الأطفال أثناء الحمل.

أين تعيش؟

الأرقام الأكثر إثارة للقلق تأتي من إيطاليا، التي شهدت معدل وفاة بنسبة %7، ولكن بالطبع، هذا لا يعني أن الإيطاليين على وجه التحديد أكثر عرضة للإصابة أو من المحتمل أن يموتوا .

وتكهن البعض بأن المعدل المرتفع للوفاة في إيطاليا، يرجع إلى شيخوخة السكان في البلاد، ولكن متوسط ​​العمر لدى الألمان أعلى مما هو عليه في إيطاليا، وشهدت ألمانيا معدل وفاة بنسبة %0.2حتى الآن. وبالمثل، فإن النظرية القائلة بأن ارتفاع معدل الوفيات مرتبط بارتفاع معدل انتشار التدخين في إيطاليا لا معنى له تماما، نظرا لأن الصين وكوريا الجنوبية لديهما معدلات أعلى للتدخين.

معدلات الوفاة

وبالفعل، كتب جيريمي صموئيل فوست، وهو طبيب في مستشفى بريغهام ومستشفى النساء، في Slate، أن معدلات الوفيات المخيفة “من غير المرجح أن تستمر” مع مرور الوقت، وأن معدل الوفيات الحقيقي “من المرجح أن يكون أقل بكثير مما تشير إليه التقارير الحالية”.

صحيفة المرصد

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