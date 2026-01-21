لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء تحت العينين ليست مرتبطة دائمًا بساعات النوم القليلة، إذ قد تظهر فجأة حتى مع الحصول على النوم الكافي، مما يثير القلق ويؤثر على المظهر العام للوجه.

ويؤكد خبراء الجلدية والصحة النفسية أن الأسباب متعددة وتتراوح بين العوامل الوراثية، التغذية، والحالة النفسية.

أسباب ظهور الهالات رغم النوم الكافي

يوضج الدكتور عصام البقلي استشارى الجراحات التجميلية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الهالات لا تظهر دائمًا بسبب التعب، بل قد تكون مؤشرًا على نقص فيتامينات معينة مثل B12 أو الحديد، أو بسبب مشاكل في الدورة الدموية أو الحساسية.

ويشير البقلي إلى أبرز الأسباب:

العوامل الوراثية: بعض الأشخاص لديهم ميل طبيعي لظهور الهالات الداكنة بسبب طبقة الجلد الرقيقة تحت العين.

مشاكل الدورة الدموية: ضعف تدفق الدم في منطقة العين يؤدي إلى ظهور اللون الداكن.

الإجهاد النفسي والتوتر: التوتر المستمر يزيد من إفراز الكورتيزول ويؤثر على صحة الجلد.

التعرض للشمس: الأشعة فوق البنفسجية تزيد التصبغ تحت العين.

الحساسية أو احتقان الأنف المزمن: يؤدي إلى توسع الشعيرات الدموية وظهور الهالات.

طرق العلاج والوقاية للهالات السوداء

نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن: خصوصًا الحديد، فيتامين C، وB12.

كريمات تحتوي على الكافيين أو الريتينول: تحسن الدورة الدموية وتخفف التصبغ.

كمادات باردة: تساعد على تقليل التورم والشعيرات الدموية المتوسعة.

حماية العينين من الشمس: باستخدام نظارات شمسية وكريم واقٍ من الشمس.

الاسترخاء وممارسة الرياضة: تساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل التوتر النفسي.

الهالات السوداء قد تظهر فجأة حتى مع النوم الجيد، وهي غالبًا نتيجة مزيج من العوامل الوراثية، التغذية، والحالة النفسية. التشخيص المبكر والعناية اليومية تساعد على التقليل من ظهورها وتحسين مظهر البشرة بشكل ملحوظ

