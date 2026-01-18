وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم

على مدار سنوات طويلة، ثار جدل واسع حول أهمية وجبة الإفطار، خاصة مع انتشار أنظمة غذائية تدعو إلى تجاهلها بدعوى تسريع فقدان الوزن.

وجبة مهملة تغيّر كل شيء.. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم

إلا أن الأبحاث العلمية الحديثة حسمت هذا الجدل، مؤكدة أن وجبة الإفطار تُعد حجر الأساس في أي نظام غذائي صحي، لا سيما لمن يسعون إلى خسارة الدهون بطريقة آمنة ومستقرة، وهو ما يوضحه الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام.

ماذا تقول الأبحاث الحديثة عن وجبة الإفطار؟

أوضح الدكتور أحمد صبري أن النظرة إلى وجبة الإفطار تغيرت جذريًا خلال العقود الأخيرة، بعدما كشفت الدراسات الحديثة عكس ما كان شائعًا قبل عام 2000.

وقال استشارى التغذية، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: كانت هناك دراسات قديمة تشير إلى إمكانية الاستغناء عن وجبة الإفطار، لكن الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أن الإفطار هو أفضل وجبة يمكن الاعتماد عليها في أنظمة التخسيس الصحية.

وتساعد هذه الوجبة الجسم على الخروج من حالة الصيام الطويلة أثناء النوم، وتهيئته لبدء النشاط اليومي بكفاءة.

كيف ترفع وجبة الإفطار معدل الحرق؟

أكد استشاري التغذية العلاجية أن تناول الإفطار في بداية اليوم يمنح الجسم دفعة قوية من الطاقة، ويعمل على تنشيط جهاز الحرق بشكل ملحوظ.

وأوضح قائلًا: وجبة الإفطار تُعيد تشغيل جهاز الحرق بكفاءة عالية، وتساعد الجسم على استخدام الدهون المخزنة كمصدر أساسي للطاقة، بدلًا من تخزين السعرات الحرارية.

وأشار إلى أن تجاهل الإفطار قد يؤدي إلى تباطؤ معدل الأيض، حتى مع تقليل كميات الطعام على مدار اليوم.

هل يشترط تناول الإفطار في الصباح الباكر؟

نفى الدكتور أحمد صبري وجود توقيت إلزامي لوجبة الإفطار، مؤكدًا أن الأهم هو عدم إلغائها تمامًا.

وقال: حتى إذا تم تناول الإفطار في وقت متأخر من اليوم، فهو أفضل كثيرًا من عدم تناوله نهائيًا، لأن هذه الوجبة ضرورية لتنشيط الحرق بصورة صحيحة.

وأوضح أن هذا المفهوم يتماشى مع أنظمة تنظيم مواعيد الطعام أو الصيام المتقطّع، بشرط الحفاظ على الوجبة نفسها.

وجبة الإفطار وامتصاص الفيتامينات

لفت الدكتور أحمد صبري إلى أن الإفطار يُعد من أكثر الوجبات التي يستفيد منها الجسم في امتصاص العناصر الغذائية.

وأضاف: الجسم يمتص خلال وجبة الإفطار قدرًا كبيرًا من الفيتامينات والمعادن الأساسية، التي يحتاجها للقيام بوظائفه الحيوية طوال اليوم.

وهو ما يجعل الإفطار عنصرًا أساسيًا للصحة العامة، وليس مجرد وسيلة لفقدان الوزن.

الإفطار وخسارة الدهون وليس الوزن فقط

و أكد استشاري التغذية العلاجية أن أهمية الإفطار لا تقتصر على إنقاص الرقم الظاهر على الميزان، بل تمتد إلى تحسين تركيب الجسم.

وقال وجبة الإفطار تساعد على حرق الدهون المخزنة، وليس فقدان الوزن بشكل عشوائي، وهو الهدف الحقيقي لأي نظام تخسيس ناجح.

