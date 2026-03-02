هشاشة العظام في رمضان.. التعويض الآمن والمدروس

مع حلول شهر رمضان، يطرح مرضى هشاشة العظام سؤالاً مهماً حول تأثير الصيام على صحة العظام، خاصة فيما يتعلق بالكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الكسور.

ويؤكد الخبراء أن معظم المرضى يمكنهم الصيام بأمان، بشرط تنظيم النظام الغذائي والدوائي بشكل صحيح بين الإفطار والسحور.

والصيام بحد ذاته لا يسبب هشاشة العظام، لكنه قد يؤدي إلى انخفاض تناول الكالسيوم إذا لم تُخطط الوجبات جيدًا، خاصة في حالة نقص التعرض للشمس ما يقلل تصنيع فيتامين د، واضطراب مواعيد تناول الأدوية أو المكملات.. لذلك، تكمن أهمية التعويض الغذائي السليم خلال ساعات الإفطار.

ويحتاج البالغون عادة إلى نحو 1000–1200 ملغم من الكالسيوم يوميًا، ويمكن تحقيق ذلك عبر توزيع مصادره بين الإفطار والسحور، مثل كوب حليب أو لبن (نحو 300 ملغم)، أو الزبادي ومنتجات الألبان، أو تناول الجبن باعتدال، أو السردين المعلب، أو السمسم واللوز، وكذلك الخضراوات الورقية مثل الجرجير والبروكلي.

ويفضل توزيع الكالسيوم على وجبتين أو ثلاث بدلًا من تناوله دفعة واحدة لتحسين الامتصاص.

كما أن فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم. ويمكن تعويضه عبر التعرض لأشعة الشمس لمدة 15–20 دقيقة يوميًا، أو تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون، أو البيض، أو المكملات الدوائية عند الحاجة، حسب وصف الطبيب.

وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بجرعات أسبوعية أو شهرية خلال رمضان لتسهيل الالتزام.

ماذا عن أدوية هشاشة العظام؟

بعض أدوية الهشاشة تؤخذ يوميا أو أسبوعيًا أو شهريًا صباحًا على معدة فارغة، مع ضرورة البقاء في وضع الجلوس أو الوقوف لمدة 30 دقيقة بعدها. وفي رمضان، يمكن تناولها قبل السحور بوقت كافٍ، وفق استشارة الطبيب. ولا يُنصح بإيقاف العلاج خلال الشهر دون مراجعة طبية.

ومن بين النصائح الإضافية لمرضى الهشاشة في رمضان تجنب الإفراط في المشروبات الغازية والكافيين، والحفاظ على شرب كمية كافية من السوائل بين الإفطار والسحور، وممارسة تمارين خفيفة مناسبة للعظام بعد الإفطار، والحذر من الدوخة عند الوقوف لتجنب السقوط.

والخلاصة أن الصيام لا يمنع مرضى هشاشة العظام من أداء الفريضة، لكنه يتطلب تخطيطًا غذائيًا جيدًا لضمان تعويض الكالسيوم وفيتامين د، والالتزام بالعلاج. استشارة الطبيب قبل رمضان خطوة أساسية لتعديل الجرعات وتنظيم المواعيد بما يحافظ على صحة العظام طوال الشهر.

