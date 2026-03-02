الشقيقة ليست مجرد صداع.. المراحل الأربع لنوبة الصداع النصفي

يظن كثيرون أن الشقيقة (الصداع النصفي) مجرد صداع قوي، لكنها في الواقع اضطراب عصبي معقد يمر بأربع مراحل مميزة، وقد يصاحبه غثيان، وقيء، وحساسية شديدة للضوء أو الصوت.

وفهم هذه المراحل يساعد المرضى على التعرف إلى النوبة مبكرًا والتعامل معها بفعالية أكبر، بحسب تقرير في موقع “ScienceAlert” العلمي.

والمرحلة الأولى هي تُعرف بمرحلة “البادرة” أو الإنذار المبكر، وتبدأ قبل النوبة بـ24 إلى 48 ساعة.

وخلال هذه الفترة، ينشط جزء في الدماغ يُسمى “تحت المهاد” (الهيبوثالاموس)، وهو المسؤول عن تنظيم النوم والمزاج والشهية ودرجة الحرارة. وهذا النشاط غير الطبيعي قد يؤدي إلى أعراض مثل صعوبة التركيز، أو تقلب المزاج أو التهيّج، أو الرغبة الشديدة في أطعمة معينة، أو اضطراب النوم.. والانتباه لهذه الإشارات يمنح فرصة لبدء العلاج مبكرًا قبل تفاقم الأعراض.

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة “الهالة” (الأورة)، وتصيب نحو 30% من المرضى، وتتمثل في أعراض عصبية مؤقتة تسبق الصداع.

وأكثر هذه الأعراض شيوعًا هي الأورة البصرية، مثل رؤية أضواء وامضة أو بقع عمياء أو أشكال متحركة أو متعرجة.. وقد تشمل أعراضًا حسية أخرى مثل التنميل أو صعوبة في الكلام في بعض الحالات.

ويرجح الباحثون أن ظاهرة تُسمى “الاكتئاب القشري المنتشر”، وهي موجة بطيئة من النشاط الكهربائي عبر الدماغ، تلعب دورًا في هذه المرحلة.

وبعدها تأتي المرحلة الثالثة، وهي الصداع. وهي المرحلة الأشد، وتستمر عادة بين 4 و72 ساعة إذا لم تُعالج.

ويتميز الصداع غالبًا بأنه نابض أو خافق، ويتركز في جانب واحد من الرأس. وقد يصاحبه غثيان أو قيء، وحساسية مفرطة للضوء أو الصوت.

وفي هذه المرحلة، تنشط شبكات دماغية متعددة، بما في ذلك العصب الثلاثي التوائم المسؤول عن الإحساس في الوجه، ويُفرز بروتين يُعرف بCGRP، وهو أحد الأهداف الحديثة لعلاجات الشقيقة.

وأخيرا هناك المرحلة الرابعة، أو ما يعرف باسم “صداع ما بعد النوبة” أو “الخمور النصفي”. وخلالها يشعر المريض بإرهاق شديد وصعوبة في التركيز وشعور عام بالإعياء، وذلك لأن الدماغ يحاول العودة إلى توازنه الطبيعي بعد فترة من النشاط غير المعتاد.

كيف يمكن إدارة النوبة؟

وقد يؤدي التدخل المبكر خلال مرحلة الإنذار إلى تقليل شدة النوبة. كما أن استخدام أدوية مخصصة مثل التريبتان أو مضادات الالتهاب قد يوقف تطور الصداع إذا استُخدمت في الوقت المناسب.

وفي حال تكرار النوبات أكثر من أربع مرات شهريًا، قد يُوصى بعلاج وقائي يومي. ومن المهم عدم إجهاد النفس خلال مرحلة التعافي لتجنب تداخل النوبات.

والخلاصة أن الشقيقة اضطراب عصبي يمر بأربع مراحل مترابطة، تبدأ بإشارات خفية وتنتهي بفترة تعافٍ مرهقة. والتعرف إلى هذه المراحل يمنح المريض قدرة أكبر على التحكم في النوبات وتقليل تأثيرها على الحياة اليومية.