الأطباء الروس يستأصلون ورماً يزن أكثر من 60 كلغ من بطن رجل!

نجح الأطباء في مركز سفيردلوفسك الروسي للأورام في إجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم عملاق يزن أكثر من 60 كيلوغراما من بطن رجل يبلغ من العمر 50 عاما.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الصحة الروسية في بيان حول الموضوع:” نجح أطباء مركز سفيردلوفسك الإقليمي للأورام في إزالة ورم ضخم يزيد وزنه عن 60 كيلوغراما من بطن مريض يبلغ من العمر 50 عاما. كان بطن الرجل ينمو منذ حوالي 20 عاما دون أن يُثير أي شكوك حول وجود حالة تهدد حياته”.

وبسبب حجمه الكبير، كان الورم يضغط على الوريد الأجوف السفلي في جسم الرجل، ويزيح الأمعاء والمثانة وأعضاء أخرى بالكامل، ليشغل تجويف البطن تقريبا بالكامل.

استغرقت عملية إزالة الورم نحو ثماني ساعات، وأوضح الأطباء أنهم لم يصادفوا حالة مماثلة خلال 30 سنة من ممارستهم الطبية. ويُذكر أن الورم كان من فئة أورام الساركوما الشحمية، وهي أورام خبيثة تنمو ببطء في البداية دون إحداث أعراض، لكنها تصبح مزعجة وخطرة عندما يصل حجمها إلى حد كبير.

وفي تعليق له، قال المريض: “بدأ بطني بالانتفاخ عندما كنت في الثالثة والثلاثين من عمري. وحتى سن الخمسين لم أشعر بإزعاج، وكنت أتحرك بسهولة وبنيتي قوية، ولم يؤثر ذلك على عملي. لكن بعد الخمسين أصبح الوضع صعبا، فتوجهت إلى الأطباء، وتم اكتشاف هذا الورم الكبير.”

المصدر: نوفوستي