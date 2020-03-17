فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت يكشفون طريقتهم في مواجهة “كورونا”

أعلنت الشركات الأمريكية “فيسبوك” و”غوغل” و”مايكروسوفت” وكذلك “لينكد إن” و”ريديت” و”تويتر” و”يوتيوب” في بيان مشترك أنهم يعملون معًا لمواجهة انتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا.

وجاء في بيان مشترك نقلته “فيسبوك”، “نحن نعمل عن كثب لمواجهة مرض “كوفيد-19″ ونساعد الملايين من الأشخاص على البقاء على اتصال ومحاربة الاحتيال والمعلومات الخاطئة حول الفيروس”.

وأكد البيان أن الشركات تعمل مع الحكومات ومنظمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لمواجهة الفيروس ونشر التوعية حوله”.

ودعت الشركات المؤسسات الأخرى إلى أن تحذو حذوها، مشيرة إلى أنها تعمل من أجل “الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات”.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، “جائحة”، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



