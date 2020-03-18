وزير الصحة: لا وجود لحالات مثبتة بـ(كورونا) حتى الآن

أكد وزير الصحة د. أكرم التوم عن عدم وجود أي حالة مثبتة لفيروس (كورونا) في البلاد حتى الآن، وأقر بحجز “10” حالات إشتباه تم عزلها بالحجر الصحي تحوطاً من إنتشار الوباء.

وأعلن أكرم في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس، عن تخصيص عنابر عزل إضافية يجري تجهيزها حالياً، وأكد فحص “44” حالة إشتباه طوعاً بجانب فحص حالات بمطار الخرطوم والمعابر، وقطع بأن الكشف الحراري مستمر والفحوصات الإضافية مستمرة.

ودعا التوم المواطنين لإتباع الإرشادات للوقاية من “كورونا” بوقف وتجنب التجمعات واستخدم الكمامات، مؤكداً تضافر جهود الحكومة لتحسين مقدرتها ببث الوعي.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :



