«أبل» تكشف عن «آيباد» جديد مع لوحة مفاتيح جديدة وماسح ضوئي

أعلنت «أبل»، أمس، عن جهاز «آيباد برو» جديد بمواصفات عالية، مشيرة إلى أن الجهاز الجديد يوفر عناصر عن أفضل من تلك التي تأتي بأجهزة الحاسب الآلي المحمول، حيث يأتي بشريحة «بيونك إيه 127»، يتضمن كاميرا واسعة للغاية وماسحاً ضوئياً يعمل بتكنولوجيا «إل آي دار».

ويتيح جهاز «آيباد» الجديد أحدث الإمكانيات في مجال استشعار العمق، ويفتح المجال لمزيد من مهام سير العمل الاحترافية، مع دعم تطبيقات الصور والفيديو الاحترافية. وبفضل الماسح الضوئي الذي يعمل بتكنولوجيا «إل آي دار» إلى جانب الكاميرات الاحترافية ومستشعرات الحركة والأداء الاحترافي والصوت الاحترافي وشاشة «ليكود رينتال» والتطبيقات المتعددة، يوفر الجهاز الجديد تكنولوجيا عالية لخاصية الواقع المعزز.

وقالت «أبل» إنها ستضيف دعم لوحة التحكم لأجهزة «آيباد»، ما يمنح مستخدمي الجهاز طريقة جديدة كلياً للتفاعل؛ حيث حرصت على تقديم دعم لوحة التحكم لأجهزة «آيباد» استناداً إلى تصور جديد تماماً، بدلاً من أن نستنسخ تجربة «ماك أو إس»؛ حيث تقدم لوحة مفاتيح «ماجيك كيبورد» لجهاز «آيباد برو» مع لوحة التحكم أفضل تجربة كتابة.

وقال فيل شيلر نائب رئيس التسويق حول العالم في شركة «أبل»: «يأتي (آيباد برو) الجديد بتكنولوجيا متطورة لم تتوفر من قبل في عالم الكومبيوتر المحمول، حيث يجمع بين الشاشة المحمولة الأكثر تطوراً والأداء القوي والكاميرات الاحترافية والصوت الاحترافي والماسح الضوئي غير المسبوق بتكنولوجيا (إل آي دار) ولوحة مفاتيح (ماجيك كيبورد) الجديدة مع لوحة تحكم، ليمثل قفزة كبيرة للأمام في عالم (آيباد). ولا يوجد أي جهاز آخر في العالم يشبه (آيباد برو) الجديد».

من جهته، قال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في «أبل»: «لقد رفعنا من مستوى قدرات (آيباد) وتعدد استخداماته من خلال تزويد نظام (آيباد أو إس)، بدعم لوحة التحكم. وقد حرصنا كل الحرص على استخدام أفضل طريقة لدمج استخدام لوحة التحكم في جهاز يعتمد في الأساس على التحكم باللمس مع الاحتفاظ بكل ما يعرفه عملاؤنا ويحبونه في (آيباد). ونحن في غاية السرور لتقديم هذه الطريقة الجديدة للتفاعل».

وقالت الشركة الأميركية إن «آيباد برو» مصمم للمهام التي تتطلب قدرات فائقة مثل تعديل فيديو «4 كيه» أو تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد، فهو يتميز بأداء معزز مع شريحة «بيونك إيه 127» الجديدة. فوحدة معالجة رسومات الغرافيك ثمانية النوى في شريحة «بيونك إيه 127» إلى جانب البنية الحرارية المعززة وأدوات التحكم في الأداء المتناغمة كلها عوامل تجعل «آيباد برو» قادراً على تقديم الأداء الأفضل على الإطلاق في «آيباد».

ويتميز نظام كاميرات برو في «آيباد برو» بكاميرا واسعة 12 ميغابكسل لالتقاط صور وتسجيل فيديوهات «4 كيه»، وتأتي لوحة مفاتيح «ماجيك كيبورد» لتنضم إلى «أبل بنسل» من الجيل الثاني 4. إلى ذلك قالت «أبل» أيضا إنها عملت على تحديث جهاز «ماك بوك أير»، حيث يأتي بأداء أسرع، ولوحة مفاتيح «ماجيك كيبورد» الجديدة.

الشرق الأوسط

شارك الموضوع :



