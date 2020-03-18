«فيسبوك» تمنح موظفيها 1000 دولار لمواجهة «كورونا»

أعلنت شركة «فيسبوك» أمس (الثلاثاء)، انها ستمنح كل واحد من موظفيها منحا مالية بقيمة ألف دولار في محاولة لدعم القوى العاملة التي تعمل عن بُعد بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، المعروف باسم «كوفيد – 19»، حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

وتم الإعلان عن ذلك من قِبل الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، في مذكرة داخلية للموظفين.

ويعمل في «فيسبوك» ما يقرب من 45 ألف موظف بدوام كامل، ولكن الشركة لديها أيضاً الآلاف من العاملين المتعاقدين. ومن غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الموظفون سيحصلون أيضاً على المكافأة.

و«فيسبوك» ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة التي تقدم منحا نقدية للعاملين، حيث أعلنت «وورك داي» يوم الاثنين، أنها ستدفع منحا نقدية بقيمة أسبوعين من الأجور لموظفيها.

كما أعلنت «فيسبوك» أمس، أيضاً عن برنامج بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة المتأثرة بـ«كوفيد – 19». وسيزود البرنامج ما يصل إلى 30 ألف شركة صغيرة مؤهلة بـ«المنح النقدية والائتمانات الإعلانية للمساعدة خلال هذه الفترة الصعبة».

وقالت الشركة في بيان عبر الإنترنت إن الخطة تستهدف مساعدة ما يصل إلى 30 ألف شركة في أكثر من 30 دولة تعمل فيها «فيسبوك»، مضيفة أنها ستكشف عن المزيد من تفاصيل الخطة عندما تتوافر، وأنها ستبدأ بتلقي طلبات الحصول على المساعدة خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

يُذكر أن جزءاً من النموذج الاقتصادي لشركة «فيسبوك» أصبح موقعاً لمساعدة الشركات الأصغر في التواصل مع عملائها.

وقالت شيري ساندبرغ، مديرة تشغيل «فيسبوك»، في بيان عبر الإنترنت: «الشركات الصغيرة هي قلب مجتمعاتنا النابض، والعديد من الأشخاص الذين يديرون هذه الشركات يتأثرون بشدة بالأزمة – خصوصاً أن المزيد والمزيد من الناس سيضطرون للبقاء في المنزل».

وأضافت ساندبرغ أن «فيسبوك» ستطرح المزيد من الأدوات الإضافية بما في ذلك أنظمة التدريب الافتراضية لدعم الشركات.

كما كان للفيروس التاجي تأثير كبير على الشركة، حيث انخفضت أسهمها بأكثر من 28% منذ بداية العام حتى الآن، ذلك لأن الشكوك حول «كورونا» تتسبب في تباطؤ الأسواق.

الشرق الأوسط

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