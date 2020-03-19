فيديو: فتاة تثير غضب رواد مواقع التواصل وتصف السودانيين ب “الحمير”!

تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لفتاة أثار غضب متابعي الصفحات الناشرة له حيث تحدثت الفتاة عن مرض “كورونا وأن الشعب السوداني يتعامل مع الأمر بعدم جدية

وكانت طريقة حديثها متغطرسة واصفة السودانيين “بالحمير ” وأنها تركت أولاد أختها خوفاً من أن تصيبها العدوى منهم .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر كوش نيوز فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات الغاضبة خاصة عندما وصفت جميع السودانيين بكلمة “حمير” أبرزها (انتى لو بتفكرى صاح كان وكلتي أمرك لله وانو كل شى بيد الله تتحصن صباح ومساء مافي شى بجيك الا شي كتبه الله لك لكن تتوكلي كيف وانتى لابسة كده) و (ا كان توصلي رسالتك بي إحترام وأسلوب .الآن بردموك ردم داليا. من يحترم يحترم اللهم أحسن خاتمتنا ي رب) (اي انتي الزيك دا بسمع الكلام .. لاكين ناس رزق اليوم باليوم ..كل زول اتكلم ع قدر حالو ..والاساءه مافي ليها داعي..وبعدين موت الجماعه عرس والموت حق..).

الخرطوم : (كوش نيوز)

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