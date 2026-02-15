رسالة من ترامب لمادورو في عيد الحب.. ماذا جاء بها؟

نشر البيت الأبيض رسائل ساخرة بمناسبة عيد الحب، الذي يوافق السبت، من بينها واحدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا الذي تحتجزه الولايات المتحدة.

وفي بطاقة حمراء، نشر حساب البيت الأبيض على منصة “إكس” صورة لمادورو لحظة القبض عليه وهو مقيد ومعصوب العينين.

ويحاكم مادورو في الولايات المتحدة حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب وتجارة المخدرات.

وكانت قوة أميركية خاصة ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي في وقت سابق من شهر يناير الماضي، خلال هجوم عسكري على كراكاس ومناطق أخرى في فنزويلا.

سكاي نيوز