محمد إمام يخوض صراعاً مع أشقائه خارج إطار القانون في “الكينج”

“حمزة” و”زمزم” و”ياقوت”.. أبناء المعلم سعد الدباح أحد تجار السلاح، يخوضون صراعاً خارج إطار القانون، بعد أن يرحل والدهم ويترك لهم ميراثاً معقداً، مما يورطهم في الكثير من المشاكل والأزمات المعقدة.

دراما اجتماعية مليئة بالأكشن والإثارة، تحمل اسم “الكينج”، ويخوض من خلالها محمد عادل إمام منافسات السباق الدرامي في شهر رمضان، عبر شبكة “MBC مصر”.

ثلاثون حلقة، في عالم شعبي شديد التعقيد، تحكمه القوة وتديره المصالح، وتتحول فيه الحياة اليومية إلى معركة مستمرة من أجل البقاء، عبر تتبع رحلة “حمزة الدباح” الشهير بـ”الكينج”.

محمد عادل إمام عبر عن حماسه الشديد للمسلسل، من خلال تصريحات إعلامية، مؤكداً أنه من أكثر الأعمال التي بذل فيها مجهوداً حقيقياً على كافة المستويات، ويشعر بأن التجربة مختلفة عما قدمه من قبل، سواء من حيث الفكرة أو طبيعة الدور أو حجم التصوير.

وكشف محمد عادل إمام أن مشاهد الأكشن هي أصعب ما واجهه خلال تصوير المسلسل، بسبب المجهود البدني الكبير الذي تتطلبه، وكذلك إعادتها أكثر من مرة.

وأوضح بطل العمل أنه استعد بشكل مكثف، سواء من خلال التدريبات البدنية أو الاستعداد النفسي لطبيعة الشخصية، معرباً عن أمله في أن يلاحظ الجمهور هذا الأمر عند مشاهدة المسلسل.

من جانبه، أكد مصطفى خاطر أن حماسه للمسلسل جاء منذ اللحظة الأولى التي قرأ فيها المسلسل، حيث شعر بأن العمل مختلف عن أي عمل قدمه من قبل، وهو ما استفزه فنياً ودفعه للموافقة على الفور.

ويقدم مصطفى خاطر شخصية “ياقوت الدباح”، وهو شقيق الكينج من الأب، والعلاقة بينهما قائمة على الصراع والتناقض، حيث يسعى ياقوت إلى جر شقيقه إلى طريق الشر والأعمال المنحرفة.

أما حنان مطاوع، فقد وصفت تعاونها مع محمد عادل إمام بكونه من أكثر التجارب ثراء على المستوى الفني، موضحة أن المشاهد التي جمعتهما اتسمت بدرجة عالية من الحساسية والتعقيد، لكون العلاقة بينهما تقوم على التعقيد والندية والحب والصراع، وهو ما جعل تلك المشاهد مجهدة نفسياً.

كما أشادت حنان مطاوع بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل، التي أتاحت لها الدخول بعمق في تفاصيل الشخصية دون افتعال أو استعجال.

