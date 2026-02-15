10 طرق ذكية لاستخدام قشور الموز في منزلك

تعتبر قشور الموز من بقايا الطعام ولا تحظى عادة بالاهتمام الكافي، لكن اتضح أن لها استخدامات عملية كثيرة في الحياة اليومية، وفقاً لما نشره موقع Martha Stewart.

يمكن أن تكون قشور الموز مكوناً أساسياً في الطبخ والتنظيف المنزلي وروتين العناية بالبشرة، وغير ذلك الكثير، كما يلي:

1. تحضير الطعام والاستخدامات في الطهي

يمكن لقشرة الموز الواقية أن تدخل بسهولة (وبشكل لذيذ) في العديد من الأطباق. إن أمكن، ينبغي اختيار نوع موز عضوي، وتنظيف قشوره جيداً قبل استخدامها بقليل من صودا الخبز أو رشة من الخل، ثم يتم فركها برفق بفرشاة نظيفة تحت الماء الجاري الدافئ. (سيؤدي ذلك إلى إزالة الطبقة الشمعية وغسل أي بقايا سطحية).

2. لأطباق القلي السريع والكاري

يمكن أيضاً تقطيع قشور الموز إلى شرائح رقيقة وقليها حتى تصبح طرية في أطباق غنية بالصلصة مثل أطباق القلي السريع أو كاري جوز الهند. تقول ماريسا ستيفنز، خبيرة الوصفات: “تحافظ قشور الموز على قوامها جيداً، وتندمج نكهتها مع المكونات الأخرى، خاصةً مع مكونات مثل الثوم والزنجبيل وصلصة الصويا أو معجون الكاري”، مضيفة أن “مزجها مع الخضراوات الأخرى يساعد على خلق توازن وتنوع في الطبق”.

3. للعصائر أو خبز الموز

يمكن استخدام قشور الموز بكميات قليلة في العصائر أو خبز الموز لإضافة الألياف دون التأثير على النكهة أو القوام. لكن يجب تذكر أن قشور الموز مثل الثمرة نفسها، يتميز البني اللون منها بمذاق أحلى وقوام أنعم، مما يسهل على الخلاط طحنها.

4. لترطيب اللحم

للحفاظ على رطوبة لحم الدجاج في قدر الطهي البطيء، يمكن إضافة قشرة أو اثنتين صفراوتين (غير ناضجتين جداً) قبل الطهي مباشرةً. تعمل قشور الموز كحاجز للرطوبة، مما يحافظ على عصارة اللحم بشكل ملحوظ. توضح ستيفنز قائلة إن قشور الموز “لا تُضفي نكهة الموز، بل لمسة خفيفة من الحلاوة”.

5. للعناية بالبشرة

لتعزيز روتين العناية بالبشرة، يمكن تقطيع الجزء الداخلي من قشرة الموز إلى قطع صغيرة، ووضعها مباشرةً على البشرة للاستفادة من الفوائد التالية. وكما هو الحال مع جميع منتجات العناية بالبشرة والبلسم الجديدة، يُنصح دائماً بإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد أولاً.

6. لتهدئة البشرة

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في قشور الموز أن تُهدئ البشرة المُجهدة. يشرح الخبراء أن “قشور الموز غنية بالكاروتين، على وجه الخصوص، الذي يُوفّر العناصر الغذائية الأساسية للبشرة”. ببساطة، يمكن تقطيع قشر الموز ووضعه مباشرةً على الجلد. وتُترك بقايا قشر الموز على الجلد لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل إزالتها برفق بالماء البارد.

7. إزالة روائح صناديق القمامة

تُعدّ قشور الموز رائعةً في تحييد الروائح، ويقترح خبير التنظيف سكوت شريدر وضع مكعبات من قشر الموز في قاع سلة المهملات، أسفل الكيس. يقول: “ستمتص الروائح وتمنح شعوراً بالانتعاش”. لكن يجب مراعاة استبدالها في كل مرة تُخرج فيها القمامة.

8. تلميع الفضة أو الفولاذ المقاوم للصدأ

للحصول على فضة لامعة دون استخدام مواد كيميائية قاسية، يمكن تجربة استخدام قشر الموز. يوضح شريدر: “يحتوي قشر الموز على البوتاسيوم والزيوت الطبيعية التي تعمل كطبقة واقية تساعد على اللمعان”. يتم وضع قشور الموز في الخلاط مع الماء ويخلطوا حتى تتكون عجينة. ثم يوضع المعجون مباشرةً على الفضة أو الفولاذ المقاوم للصدأ المتسخ باستخدام قطعة قماش ناعمة وبعدها يتم مسحه جيداً.

9. إزالة آثار الاحتكاك

يُعدّ قشر الموز حلاً سهلاً لخدوش الأحذية أو الأرضيات. يمكن ببساطة فرك الجزء الداخلي من القشرة على الحذاء المخدوش أو الأرضيات الخشبية، ثم مسحها بقطعة قماش ناعمة. يوضح شريدر: “ستساعد الشموع الطبيعية الموجودة في القشرة على إزالة الخدوش وإضفاء لمعة خفيفة”.

10. صنع سماد طبيعي للنباتات

يمكن استخدام قشور الموز في سماد الحدائق الخارجية، كما يمكن استخدامها كسماد بسيط وطبيعي للنباتات المنزلية، كما يمكن تجربة نقع بعض قشور الموز لبضعة أيام، ثم استخدام الماء لري النباتات المنزلية.

ويقول شريدر: “ستعزز فوائد البوتاسيوم والفوسفور نباتاتك المنزلية دون الحاجة إلى إضافات صناعية”.

