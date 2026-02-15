“مش مصدق اللي بيحصل”.. مؤلف مسلسل ياسمين عبدالعزيز يدافع عنها

جدل كبير تسببت فيه كلمات المطرب رامي صبري، الذي أعلن عن إلغاء فكرة تقديمه تيتر مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز، ويعرض بعد أيام مع انطلاق سباق دراما رمضان.

وتسببت كلمات المطرب المصري في حديث البعض عن كون بطلة المسلسل النجمة ياسمين عبدالعزيز، هي السبب في هذا القرار.

الأمر الذي أغضب عمرو محمود ياسين مؤلف المسلسل الذي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “حقيقي أنا مش مصدق اللي بيحصل مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.. لو تيتر اتغير من حاجة لحاجة يبقى ياسمين.. لو ممثلة أو ممثل بيقول جملة هنا أو هنا يبقى ياسمين.. طيب أنا روحت فين؟”.

وحسم مؤلف المسلسل الأمر قائلاً: “أقسم بالله إن هذا غير حقيقي.. لأن المسلسل له مؤلف ومخرج ومنتج وستايلست وأقسام تخصصية”.

وعبر المؤلف عن غضبه بالقول: “احنا مش هواة”، مشدداً على احترام كل منهم لدور الآخر في المسلسل، وهذا لا ينفي التشاور بينهم من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تصب في مصلحة المشروع.

كما ألمح عمرو محمود ياسين إلى كون الأمر مرتبطاً بتصفية حسابات مع ياسمين عبدالعزيز، مضيفاً: “الموضوع كله تصفيات حسابات للأسف الشديد”.

العربيه نت