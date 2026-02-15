يارا السكري: الجمهور ينتظرني مع أحمد العوضي

تواصل الفنانة يارا السكري ترسيخ حضورها الدرامي في موسم رمضان، معتمدة على اختيارات دقيقة وشخصيات ذات أبعاد إنسانية.

وبعد تجربة ناجحة مع الفنان أحمد العوضي في موسم سابق، تعود يارا لمشاركته البطولة في مسلسل “علي كلاي”، الذي يعيد تقديم ثنائيتهما في إطار رومانسي متجدد.

النجاح السابق رفع سقف التوقعات، خاصة مع شغف الجمهور بمشاهدة يارا والعوضي مجدداً في علاقة درامية تتجاوز المألوف، وتعتمد على التفاعل الإنساني والكيمياء الواضحة.

المسلسل الجديد يبني على هذا النجاح، مقدماً قصة تجمع بين الرومانسية والصراع والتحديات، في قالب درامي يتطلب أداءً قوياً ومتوازناً.

وفي حوار مع “العربية.نت” و”الحدث.نت”، كشفت يارا عن تفاصيل المسلسل والشخصية التي تجسدها. وأكدت الفنانة يارا السكري أن تجربتها السابقة مع أحمد العوضي حققت نجاحاً كبيراً، مما دفع الجمهور لترقب عودتهما.

وأوضحت أن التحضيرات لمسلسل “علي كلاي” تضمنت بروفات مكثفة لفهم الشخصيات وتفاصيلها، وصولاً إلى الشكل النهائي الذي سيُعرض على الشاشة.

وأشارت يارا إلى أن المشاركة في موسم رمضان تحمل مسؤولية كبيرة، خاصة مع توقعات الجمهور.

المسلسل يجمعها بالعوضي في علاقة رومانسية غنية بالتفاصيل، تعتمد على تصاعد المشاعر وتطور العلاقة بين الشخصيتين. شخصيتها في المسلسل تحمل اسم “روح”، وهي مدرسة لغة إنجليزية، محبة لعملها وللأطفال، وتنتمي للطبقة المتوسطة. تعتمد على نفسها وتتسم بالتضحية والاجتهاد، مما جعل يارا تتعلق بها وتتأثر بها خلال التصوير، خاصة مع التطور التدريجي للشخصية.

أبرزت يارا وجود كيمياء واضحة تجمعها بأحمد العوضي، وتفاهم قوي بينهما، بالإضافة إلى التفاهم مع المخرج محمد عبدالسلام، الذي كان له دور محوري في توجيه شخصية “روح” وصياغة تفاصيلها النفسية والدرامية، مما منحها ثقة أكبر في أدائها.

واعتبرت يارا الشخصية تحدياً جديداً، نظراً لصعوبة بعض التفاصيل والمشاهد الإنسانية القاسية، بالإضافة إلى نهاية المسلسل غير المتوقعة، وهي عناصر جذبتها للعمل.

ولا تشعر يارا بالخوف من المسلسل بقدر ما تشعر بالقلق من الدور نفسه، بسبب الجهد الكبير المبذول فيه، وحرصها على متابعة ردود أفعال الجمهور تجاه شخصية “روح”. فيما يتعلق بالسوشيال ميديا، أوضحت يارا أنها لا تتأثر بما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مفضلة التركيز على العمل وردود فعل الجمهور الحقيقية.

وعن أعمالها القادمة، أشارت إلى مشاركتها في فيلم «صقر وكناريا»، المقرر عرضه في عيد الأضحى، معبرة عن استمتاعها بالتعاون مع الفنان محمد إمام والمخرج حسين المنباوي، ووصفت التجربة بأنها فنية وممتعة.

