بعد 14 عاماً من الحب… سوداني وصينية يتوجان قصتهما بزفاف في كمبالا

شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا مراسم زفاف لافتة جمعت الشاب السوداني خالد استيلا بالفتاة الصينية المسلمة لي جوي جوي المعروفة باسم “عائشة”، وسط حضور مميز لأفراد الجالية السودانية بحسب مانقلت صحيفة نادينا

وتُوّجت الزيجة بقصة حب طويلة امتدت لنحو 14 عاماً، تمكن خلالها العروسان من تجاوز اختلاف اللغة والثقافة والعادات، قبل أن يعلنا ارتباطهما رسمياً في حفل حظي باهتمام واسع على مواقع التواصل.

إشادة فنية وتفاعل واسع على مواقع التواصل

وأعربت الفنانة السودانية هالة عمر، التي أحيت الحفل، عن سعادتها بهذه المناسبة، مؤكدة أن قصة العروسين تمثل نموذجاً لانتصار المشاعر الإنسانية.

وقالت في منشور عبر حساباتها إن الزوجين “جمعتهما لغة الحب والدين الإسلامي الحنيف لمدة 14 عاماً ونجحا معاً”، مشيرة إلى أن الزيجة تعكس قدرة العلاقات الإنسانية على تجاوز الفوارق الثقافية.

قصة حب استمرت 14 عاماً

زواج سوداني-صيني في كمبالا

حضور لافت للجالية السودانية

تفاعل واسع على منصات التواصل

تعليقات متباينة… بين التهنئة وروح الدعابة

الخبر أثار موجة تفاعل كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين مهنئين أشادوا بقوة العلاقة، وآخرين تعاملوا مع الحدث بروح الدعابة، خاصة عند مقارنته بتكاليف الزواج المحلية.

ومن أبرز التعليقات الساخرة التي لاقت انتشاراً واسعاً، تعليق أحد المدونين الذي كتب:

“ما شاء الله.. عقبالنا! دي تجربة فريدة، لا فيها (نقة)، ولا (جيب لي)، ولا نسابة، ولا وجع راس.. حب ودين وبس”.