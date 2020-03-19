تحد جديد بعد الحجر الصحي يجتاح موقع إنستغرام

أطلق مشاهير كرة القدم حول العالم تحديا جديدا في هذه الفترة الصعبة بعد الحجر الصحي المتعلق بتفشي وباء فيروس كورونا العالمي.

وعلى سبيل التسلية روّج لاعبو كرة القدم لهذا التحدي، وهي أن يقوم كل شخص بالتلاعب في (بكرة محارم الحمام) بقدميه دون أن يوقعها أرضا، كما لو أنها كرة قدم.

وشارك في التحدي نجوم كبار معتزلون مثل روبيرتو كارلوس البرازيلي ولاعب ريال مدريد السابق ألفارو أربيلوا.

وما إن انتشر أول فيديو حتى شاع بين رواد موقع إنستغرام ضمن هاشتاغ “10toqueschallenge”.

وتعيش كرة القدم حاليا فترة صعبة بعد تعليق البطولات القارية والمحلية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوله إلى وباء عالمي.

ولاقى نجوم كرة القدم الذين بدؤوا بالترويج لهذا التحدي وسيلة لمحاولة إسعاد الناس وتبديل المزاج السيء بسبب كورونا إلى بعض اللحظات المرحة عبر الإنترنت.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات،

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع “وورلد او ماتر” العالمي، أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.

سبوتنيك

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