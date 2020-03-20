على قوى تصحيح المسار إلغاء مسيرة السبت، وإن لم يحدث فعلى السلطات منعها بالقوة الجبرية

على قوى تصحيح المسار إلغاء مسيرة الغد (يوم السبت”، وإن لم يحدث فعلى السلطات منعها بالقوة الجبرية، لا مجال للعبث بصحة الإنسان ولا وقت للمراهقة السياسية (الإنسان) فوق قحت وخصوم قحت.

وعلى السلطات تخفيف التوتر واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والكف عن استخدام القضاء في الخصومة السياسية.

لدينا وباء قد يأخذ الحاكم قبل المعارض وعلينا أن نتوحد ضده لا وقت للمراهقة السياسية في هذه الظروف.

على المواطنين أن يأخذوا الأمر بجدية وأن يتوقفوا عن كل التجمعات الاسرية والاجتماعية والكروية والسياسية (مؤيدة أو معارضة) وأن لا يحوجوا السلطات لفضها.

لؤي المستشار

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