وفاة “عروسة” فجأة بعد خروجها من الكوافير

توفيت “عروس”، متأثرةً بإصابتها بأزمة قلبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

وتبين أن العروس سقطت على الأرض عند خروجها من الكوافير، في ليلة زفافها.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى “ههيا” المركزي، بوصول “نيرة إبراهيم أحمد العايدي” مُقيمة ببندر ههيا، ترتدي فستان الزفاف، تُعاني من إصابة بأزمة قلبية.

وتبين أن العروس كانت تستعد للذهاب إلى حفل زفافها، وسقطت فجأة في حالة إغماء فور خروجها من “الكوافير” وفارقت الحياة عند وصولها المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

العربي الجديد

شارك الموضوع :



