الشرطة تحجز على شركة تعدين تابعة لشقيق الرئيس المخلوع

وضعت وزارة الطاقة والتعدين يدها على شركة السندي للتعدين التابعة لشقيق المخلوع عبدالله حسن احمد البشير.

وكان وزير الطاقة والتعدين وجه الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية وشرطة التعدين بالحجز على الشركة التي تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين (الكرتة)، بعد متابعة مستنداتها مع وكيل النيابة الى أن تم الحجز.

وجاءت اجراءات الحجز عقب التأكد من ملكيتها لعبد الله حسن احمد البشير، وصدور قرار من النيابة بالحجز على أصول الشركة، وبعد القرار سيرت الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية وشرطة التعدين مأمورية خاصة لمنطقة وادي العشار بشرق السودان لاكمال الاجراءات.

ويقدر الخام الموجود بداخل الشركة بحوالي 20-25 الف طن اضافة الى 30 قلاب مخلفات تعدين(كرتة) تم حجزها جميعاً.

الجدير بالذكر أن الشركة نقلت رخصتها للعمل في مجال مخلفات التعدين في العهد البائد من ولاية القضارف إلى نهرالنيل ثم استقرت في ولاية البحر الاحمر، وكشفت الوزارة عن ظهور اسم شقيق المخلوع في أوراق شركات أخرى مازال التحري فيها قيد الاجراء.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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