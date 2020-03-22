وزارة الصحة تقر بـ(320) حالة اشتباه وتطمئن بأن الوضع ليس خطيراً

كَشَفَت وزارة الصحة الاتحادية، عن (320) حالة اشتباه بفيروس “كورونا” في مواقع الحجر بولاية الخرطوم، وأشارت إلى أن الرقم غير ثابتٍ، لوجود أعداد تخرج من الحجر الصحي وأخرى تدخل.

وقالت مسؤولة المحاجر القومية د. تهاني آدم حسب (سودان فيرست) أمس، إنّ عدد المحاجر المُخصّصة للعزل بكامل ولاية الخرطوم، اثنان فقط، لكنها أشارت إلى أن الوضع بالسودان ليس خطيراً، وأن وزارتها تجتهد في العمل بغرض إبقاء الأمور تحت السيطرة، رغم قلّة المحاجر، ونبّهت المسؤولة إلى أن من يتم إخراجهم من الحجر تكون قد أظهرت الفحوصات عدم إصابتهم بالفيروس، ومع ذلك تتم مُتابعة حالتهم من منازلهم ويُطلب منهم عزل أنفسهم، وتقوم الوزارة بالتواصُل معهم لمعرفة تطوُّرات الحَالة.

صحيفة الصيحة

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