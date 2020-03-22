اشقاء سيدة يختطفون طليقها

ابلغ شرطة امبدة شرق احد المواطنين افاد في بلاغه بان المتهمين بالارشاد قاموا بخطف شقيقه البالغ من العمر ثلاثون عاما واخذوه الى جهة غير معلومة ومن خلال التحري افاد الشاكي بان المتهم الاول والثاني شقيقا طليفة المجني عليه حيث كانت بينهم قضية نفقة وبعد انتهائها قام المجني عليه بفتح بلاغ في مواجهة شقيقي طليقته بقسم الشرطة المجتمعية امبدة.

وبحسب صحيفة الدار تم شطب البلاغ لعدم كفاية الادلة وبعد خروجهم من القسم حضر المتهمين على متن عربة واخذوا شقيقه الى جهة غير معلومة وتتابع الشرطة اجراءات البلاغ.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



