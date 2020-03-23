نظاميون يتهجمون على منزل صحفي ويعتدون على نجله

اعتدى نظاميون على نجل الصحفي “الهادي محمد الأمين” بالضرب مسببين له الأذى الجسيم، وتهجموا على منزله بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن خمسة أشخاص بينهم نظاميون يتبعون لقوة نظامية استدرجوا عثمان الهادي طالب الهندسة، والبالغ من العمر (19) عاما واعتدوا عليه بالضرب بواسطة آلات صلبة في مناطق حساسة والوجه مسببين له الأذى الجسيم حسب افادة الطبيب، الأمر الذي استدعى تدخل المارة لإنقاذ حياته، وأشار إلى أن المجنى عليه كان يحمل سكينا يدافع بها عن نفسه، لكنه وجد نفسه حبيسا بقسم شرطة الشجرة على خلفية بلاغ دونه ضده المعتدون، وقال المصدر إنه لم يطلق سراح نجل الصحفي إلا بعد يومين، مشيراً إلى أنه جرى نقله بسيارة اسعاف لتلقي العلاج ومن ثم دون بلاغ بالأذى الجسيم في مواجهة المعتدين غير أن الشرطة لم تلق القبض على المتهمين حتى الآن.

وأضاف المصدر أن نحو 7 أشخاص بينهم المتهمون تهجموا على منزل الهادي وهددوا سكانه ولم يتراجعوا حتى تدخل عدد من الجيران، وقال إن الشرطة اعادت القبض على نجل الصحفي وثلاثة من أشقائه مرة أخرى بتهمة تسبيب الإزعاج العام وألقتهم في الحراسة ثم اطلقت سراحهم بالضمانة.

وأكد المصدر أن الشرطة لم تلق القبض على الجناة حتى الآن رغم مرور 8 أيام على الحادثة وتدوين البلاغ لأنهم ينتمون لقوة نظامية.

الخرطوم: محمد أزهري

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :



