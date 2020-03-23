إجراء جديد من “يوتيوب” بشأن مقاطع الفيديو الخاصة بفيروس كورونا

قررت إدارة موقع “يوتيوب” إنشاء قسم لعرض مقاطع الفيديو “الجديرة بالثقة حول فيروس كورونا المستجد” على صفحته الرئيسية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، سيتم إضافة القسم الجديد في محاولة لمنع تدفق المعلومات الخاطئة مع تطور الأخبار حول الوباء المتفشي.

وسيتواجد القسم الجديد على الصفحة الرئيسية، على أن يجمع المحتوى من المنافذ الإخبارية والمصادر الصحية الرسمية على المنصة.

وتأمل إدارة “يوتيوب” أن تساعد المستخدمين على الابتعاد عن مقاطع الفيديو الكاذبة والمضللة حول الفيروس.

وتزداد الأنباء الزائفة حول الفيروس، بما فيها أنه سلاح بيولوجي.

ونشرت كل من “فيسبوك” وغوغل” و”مايكروسوفت” و”تويتر” و”لينكد إن” و”ريدت” و”يوتيوب”، بيانا يوم الاثنين الماضي، يقول إنهم يعملون بشكل وثيق لتعزيز جهود الاستجابة على منصاتهم.

وأشارت إدارة “يوتيوب” أن تصنيفها الجديد لمقاطع الفيديو المتعلقة بفيروس كورونا المستجد سيتم إطلاقه في 16 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، مع التخطيط للتوسع في المزيد من البلدان خلال الأسابيع المقبلة.

سبوتنيك

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