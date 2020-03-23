بسم الله الرحمن الرحيم

الأمانة العامة لمجمع خاتم المرسلين الإسلامي بجبرة

“مسجد الشيخ عبد الحي يوسف”

بيان توضيحي

نشرت صحيفة السوداني خبرا في عددها الصادر يوم الاثنين 23 مارس ذكر فيه أن “قوة كبيرة من الشرطة ضربت طوقًا أمنيًا على مسجد الشيخ”عبد الحي يوسف” فجر”السبت” بحي جبرة جنوب الخرطوم وأن الشرطة رصدت معلومة تشير إلى مساعٍ لمجموعاتٍ تخطّط لتحركاتٍ مريبة تصاحب انطلاقة مواكب احتجاجية تنطلق من داخل المسجد عقب صلاة الفجر”.

وعليه فإن أمانة المجمع تؤكد الآتي :

أولا : هذا الخبر عار عن الصحة تماما، ولا حقيقة له على أرض الواقع، ونحن في أمانة المجمع ننفيه نفيا قاطعا.

ثانيا : لم تأت أي قوة من الشرطة إلى المجمع دعك من تطويقها له.

ثالثا : لا علاقة للمجمع بالمواكب المعلنة يوم السبت ولم يخرج من المجمع أي تبني أو دعوة للمشاركة فيها.

رابعا : لا وجود بالمجمع لأي مجموعات تمارس أعمالا مريبة أو تعمل في الخفاء.

خامسا : رسالة المجمع تؤكد دائما على ضرورة حفظ الأمن والسلم الاجتماعي وعدم الإخلال بهما.

أخيرا : هذا الخبر خبر مكذوب ولربما اختلقه من لهم أغراض خاصة، وقد تواصلنا وستتخذ الأمانة الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف مثل هذه الإشاعات التي تسيئ إلى سمعة المجمع.

والله من وراء القصد.

الأمانة العامة لمجمع خاتم المرسلين الإسلامي

الاثنين

28 رجب 1441ه

23 مارس 2020م

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