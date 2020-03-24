أنباء عن إصابة وزير جزائري بفيروس كورونا ‎

يخضع وزير التجارة الخارجية الجزائري عيسى بكاي، للحجر الصحي، بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب أنباء لم تؤكدها وزارة الصحة، في أحدث إحصائية عن هذا الوباء.

وقالت مصادر متطابقة إن ”الوزير الجزائري لم يحضر، يوم الأحد، مجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، رغم أن ملف التجارة الخارجية كان في صدارة جدول الأعمال“.

وذكرت المصادر أن ”عيسى بكاي خضع للفحص الطبي بعد استقباله قبل أيام وفدا حكوميا إسبانيا، كما خضع وزير التجارة كمال رزيق ووكيل الوزارة ومدير الديوان الوزاري ومسؤولون مركزيون للتحاليل بمعهد باستور الحكومي“.

وبينت التحاليل ”خلو هؤلاء من أي إصابة، بينما جاءت نتيجة العينات المأخوذة لوزير التجارة الخارجية عيسى بكاي سلبية، بحسب المصادر ذاتها“.

وضمن إجراءات محاصرة الوباء الذي أصاب 230 شخصا بينهم 17 حالة وفاة، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الاثنين، فرض حجر صحي كامل على ولاية البليدة، (50 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر) لمدة 10 أيام، وذلك لاعتبارها أكبر بؤرة لفيروس ”كورونا“ المستجد.

كما تضمنت الإجراءات الإضافية المتخذة لمواجهة ”كوفيد-19″، حظر التجوال في العاصمة من الساعة 19 مساء إلى 7 صباحا، وسط ترقب لتوسيع قرارات الحظر والعزل لمحافظات أخرى إذا تسارع بها انتشار الوباء.

إرم نيوز

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