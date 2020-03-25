مقتل شاب داخل حفل زواج









تواصل شرطة النيل الابيض بمدينة كوستي تحرياتها في مقتل شاب طعنا بالسكين على يد آخر داخل حفل زواج، إثر خلاف وقع بينهما. وبحسب افادات مصدر صحيفة آخر لحظة فان المجني عليه والمتهم اثناء تواجدهما باحدى مناسبات الزواج بمنطقة كوستي دار بينهما نقاش على اثرها سدد المتهم طعنة للمجني عليه في الظهر اسقطته قتيلاً، وعلى ضوء ذلك تم الاتصال بالشرطة التي هرعت الى مسرح الحادث وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، وارسل الجثمان للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وتم القبض على المتهم ودونت الشرطة في مواجته بلاغ تحت المادة “130” من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وما زالت الشرطة تحقق مع المتهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)