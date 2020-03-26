الغرامة (٩٠) ألف جنيه لسائق عربة لمخالفته قانون الطواريء

أصدرت محكمة النظام العام بالحاج يوسف عقوبة الغرامة (٩٠) ألف جنيه، وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن لمدة (عام)، وذلك في مواجهة سائق عربة ملاكي، ضبط أثناء تهريبه لـ(١٦) جالون بنزين بشرق النيل، وأمرت المحكمة بمصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان، وذلك على خلفية أن الشرطة بمنطقة سوبا بشرق النيل اشتبهت بعربة المتهم وتم توقيفه، وبتفتيش العربة عثر على جركانات كبيرة معبأة بالمواد البترولية (بنزين) دون حصول المتهم لترخيص يسمح له بنقل المعروضات، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، ودونت في مواجهته بلاغاً تحت نص الأمر (٣) من قانون الطواريء، الذي يمنع ويحظر تهريب السلع والمحروقات.

صحيفة آخر لجظة

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