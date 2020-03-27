الصحة بسنار تستنفر كل الكوادر الصحية للمشاركة في دحر وباء كورونا..

استنفر وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار كل الأطباء وإختصاصي المعامل والممرضين وضباط الصحة وطلاب وطالبات كلية الطب والعلوم الصحية للتطوع والنزول الي المستشفيات المختلفة بالولاية لمعاونة الأطباء في الحوادث والمشاركة في حملات دحر الوباء كما وجه نداء الي كل المواطنين والأحزاب ولجان المقاومة والقوات الأمنية المساعدة في تجهيز مباني العزل والحجر بالولاية .

وأوضح وزير الصحة أن بولاية سنار حالات قادمة من خارج السودان ومن مناطق موبوءة وحالات مشتبهة مبينا أن مجابهة جائحة كورونا واجب علي الجميع..

ووجه وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الكوادر الصحية بوزارته بقطع الاجازات وايقاف التصديق بالاجازات لجميع العاملين في الحقل الصحي حتى تجاوز الازمة مبينا انه واجب يمليه الضمير وواجب الوطن متمنيا الصحة والعافية لمواطن ولاية سنار داعيهم للإلتزام بالارشادات اللازمه لتجنب الإصابة بمرض كورونا.

سونا

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