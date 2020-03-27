أصحاب الصالات. خسائرنا فادحة والجبايات سيف على أعناقنا..

خسائر فادحة تكبدها أصحاب صالات الأفراح الذين عملوا على إلغاء المناسبات التي كان من المزمع إحياؤها خلال الشهر الجاري والشهر المقبل وبدورهم طالب أصحاب المناسبات بإعادة العربون الذي تم دفعه نظير احتضان الصالات لمناسبة أفراحهم..

(1)

أنعام التني صاحبة صالة مسايا قالت في حديثها لكوكتيل إن القرار سبب لهم أضراراً ومشاكل كثيرة لافتة إلى أن شهر رجب يعد من المواسم التي تضج بها المناسبات لافتة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات إجراءات منطقية ولا بد من الالتزام بها تفادياً لانتشار الوباء إلا أنها أكدت أن حجم الخسائر التي طالت أصحاب الصالات كبير قائلة إن أصحاب المناسبات عملوا على استرداد العربون رغم تصرفهم بها في التحضيرات الأولية لكل مناسبة مؤكدة أنهم أبقوا على الموظفين واستمرار رواتبهم مطالبة الجهات المختصة بضرورة المرونة في الجبايات ومراعاة الظروف الحالية.

(2)

أما الزاكي أحمد عبيد صاحب صالة أمسيتي كشف عن إلغاء 25 مناسبة تبدأ من يوم 18 بالشهر الحالي وتنتهي 16 من الشهر القادم مؤكداً أن كل الأسر استلمت العربون الذي تم دفعه وان هناك أسر دفعت المبالغ كاملة أيضاً تم استردادها وأن بعض الأسر عملت على التأجيل وهي لا تتعدى عشر أو ثماني أسر لافتا إلى أن الموسم بالنسبة لهم قد انتهى لأن رمضان على الأبواب قائلا إنه يحرص علي الصيانة خلال شهر رمضان استعدادا لعيد الفطر إلا أنه أكد عدم قدرته نسبة للخسائر التي طالته لافتا الى أنه سيأكل من سنامه إن أقدم على الصيانة بالإضافة إلى رواتب الموظفين والكهرباء والمياه والضرائب التي لا ترحمهم.

(3)

من جهة أخرى تحدث لكوكتيل خالد البصير صاحب صالة سندس بشرق النيل مشيراً إلى إلغاء أكثر من15 مناسبة بعد أن تم استرجاع المبالغ المدفوعة لأصحاب المناسبات مؤكداً حديث من سبقوه تعرضهم لخسائر فادحة عقب تلك القرارات التي لا بد منها حرصا عليى سلامة الجميع وطالب هو الآخر الضرائب بضرورة مراعاة اوضاعهم في هذه الظروف.

(4)

خوجلي محمد المكي صاحب صالة الملكة ابدى هو الآخر تذمره من الأحداث التي تسارعت حد تعبيره لافتا الى إلغاء 20 مناسبة وإعادة المبالغ لاصحابها رغم صرفهم على الجزء الأكبر منها مما سبب لهم ربكة كبيرة في الحسابات وجدد مطالبة زملائه بضرورة المرونة في الجبايات ومراعاة الظروف الحالية.

السوداني

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