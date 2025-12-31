هدية خارج المألوف.. كيف أثارت مفاجأة جورجينا لرونالدو جدلا واسعا؟

في موسم الأعياد، يتبادل الناس حول العالم الهدايا تعبيراً عن المحبة والامتنان، غير أن المشهد يختلف تماماً حين يتعلق الأمر بنجوم الصف الأول وأصحاب الثروات الضخمة، حيث تتجاوز الهدايا حدود المألوف لتصبح حديث الرأي العام.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي وأحد أبرز أساطير كرة القدم في التاريخ، تلقى هدية استثنائية من شريكته جورجينا رودريغيز خلال عيد الميلاد عام 2022، تمثلت في سيارة رولز رويس فاخرة تقدر قيمتها بنحو 250 ألف جنيه إسترليني.

الهدية، التي فاقت بكثير الهدايا التقليدية التي يتبادلها عامة الناس، أثارت إعجاب الملايين، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه رونالدو وهو يتسلم السيارة ملفوفة بشريط أحمر، وقد بدت السعادة واضحة على ملامحه.

ورغم أن رونالدو يعد من أكثر الرياضيين دخلاً في العالم، إذ كان يتقاضى نحو 173 مليون جنيه إسترليني سنوياً في السعودية قبل توقيعه عقده الجديد الأعلى ربحاً، فإن إيجاد هدية مناسبة له يبدو مهمة شبه مستحيلة.

ومع ذلك، نجحت جورجينا في مفاجأته، حيث لم تفارق الابتسامة وجهه لحظة تسلّم الهدية.

لكن المشهد لم يمر مرور الكرام، إذ أثار انتقادات لاذعة، أبرزها من السياسي الإسباني ميغيل أنخيل ريفيلا، الذي وصف الهدية بأنها «مبهرجة» وفي تصريحات لبرنامج «ماس فالي تارد» على قناة «لا سيكستا» الإسبانية، عبر ريفيلا عن استيائه قائلاً إن عرض مثل هذه المظاهر الفاخرة في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم «تصرف غير أخلاقي».

وأضاف: «ما يمر به الناس حالياً يجعل من هذه المشاهد استفزازاً لمشاعر العامة».

ولا تعد رولز رويس إضافة استثنائية لمرآب رونالدو، إذ يمتلك النجم البرتغالي مجموعة مذهلة من السيارات الفاخرة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 17 مليون جنيه إسترليني، من بينها ماكلارين سينا التي تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى مرسيدس G-Wagen برابوس وغيرها من السيارات الخارقة.

بين الإعجاب والانتقاد، تبقى هدية جورجينا لرونالدو مثالا جديدا و غير تقليدية.

