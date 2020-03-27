عقب إعلان حظر التجول… مطربون رفضنا الغناء بالمنازل..وساعات الحظر فرصة لترتيب الأمور

الكورونا ذلك الفيروس الذي شكل خطراً على كل بقاع الأرض وبات أمراً مخيفاً يهدد كل أرض طالها ..السودان حاله كحال كل الدول عمل كل الإجراءات الاحترازية التي تمنع من تفشي الوباء ومن بين تلك القرارات منع التجمعات التي تشمل الأفراح والأتراح و الفعاليات والاحتفاءات مع فرض عقوبات صارمة للمخالفين.

(1)

الشقيقان أحمد وحسين الصادق كانا من أوائل المطربين الذين عملوا على توعية المواطنين عبر الفيديوهات التي تم نشرها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.. أحمد أكد أن قرار إيقاف التجمعات بما فيها الحفلات فيه ضرر كبير على المطربين إلا أنه لفت إلى أن سلامة الجميع هي الأمر المهم في هذا التوقيت ووافقه الرأي شقيقه حسين الذي قال إن الأمر جلل وكان لا بد من الجهات المختصة لأخذ قرارات حاسمة لسلامة الجميع لافتاً إلى إلغاء عدد من الارتباطات لحين انتهاء الأزمة.

(2)

أما الفنان عبدالله البعيو ابتدر حديثه لكوكتيل بالدعاء لله برفع البلاء عن الأمة الإسلامية لافتاً إلى أن الأمر كارثي مشيراً إلى إلغاء عدد من الارتباطات قائلاً إن كثيراً من الأسر بحثت عن حلول للتحايل على الحظر ومنع التجمعات بإحياء الحفلات بالمنازل بالفترة الصباحية إلا أنه رفض الأمر حفاظاً على صحته واستجابة لتنفيذ أوامر الجهات المختصة قائلا إنهم كمطربين لا بد أن يكونوا قدوة للمجتمع ومن ناحية أخرى قال البعيو إن أغلب أصحاب المناسبات لم يطالبوا بإعادة العربون وختم حديثه بإرسال رسالة للمجتمع بضرورة الانصياع للقانون واصفاً الأمر بالمصيبة التي حلت على العالم أجمع.

(3)

وقال المطرب الشاب عبدالله كنة إن آخر حفل قام باحيائه قبل أسبوع من القرارات وأنه رفض إحياء أي مناسبة بعد صدور قرار منع التجمعات وطالب أهل المناسبة بالتأجيل أو أخذ العربون ولفت إلى استيائه من استهتار غالبية الناس وجهلهم بالمصيبة التي حلت على العالم مؤكداً أنهم كمطربين عملوا على توعية المواطنين عبر السوشال ميديا. وعن الحظر قال كنة ربما تكون هي المرة الأولى في تأريخ المطربين أن يلتزموا بدخول المنازل من الثامنة لافتاً إلى أنها تعد سانحة جيدة لترتيب أمورهم ومراجعة خط سير حياة البعض منهم لافتاً إلى أن الاعتياد في الأيام الأولى سيكون أمراً صعبا.ً

السوداني

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