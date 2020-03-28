الافراج عن فتيات محتجزات بمنازل بالجريف

على اثر معلومات توفرت لمساعد شرطة بالامنية عن وجود منازل بها فتيات اجنبيات محتجزات من قبل بعض المتهمين تم التأكد من المعلومة واخطار نيابة مكافحة الاتجار بالبشر التي قامت باصدار امر تفتيش على اثرها تمت عملية المداهمة حيث تم العثور على ثلاثة وثلاثون فتاة تتراوح اعمارهم ما بين العشرين والثلاثين عاماً.

وبحسب صحيفة الدار تم القبض على متهم وثلاثة آخرين دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 7/8 من قانون الاتجار بالبشر ويواصل المتحري في تكملة الاجراءات لرفع اوراق البلاغ لجهات الاختصاص.

الخرطوم:(كوش نيوز)

شارك الموضوع :



