وفاة 59 شخصًا في كينيا بعد شرب مطهر الديتول !

يحاول الناس في جميع أنحاء العالم اتباع نصائح مختلفة للوقاية من فيروس كورونا، ولكن استخدام أي شيء دون إرشادات الطبيب يمكن أن يضر بصحتك.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكينية، نصح أحد رجال الدين، يُدعى روفوس فالا، أتباعه بشرب ديتول من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وبعد ذلك اتبع نصيحته الكثير من الناس، مما أدى إلى وفاة 59 شخصًا.

وقالت الشرطة إن ما مجموعه 63 شخصًا شربوا مطهر الديتول، مما أسفر عن مقتل 59 شخصًا، ووجود 4 أشخاص في حالة حرجة، بحسب موقع Newsbox.pk.

وأفادت بعض المواقع الكينية، بأن هذا الرجل لديه تاريخ مشابه لحالات سابقة، حيث أقنع البعض سابقًا بشرب ديتول ومطهر جيك Jik في الماضي، وتحقق الشرطة حاليًا في هذه الواقعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من عدم الاستماع إلى نصائح وطرق الوقاية الطبية المعهودة.

وتقع جمهورية كينيا شرقي أفريقيا، تمر بها الدائرة الاستوائية، وتجاورها أوغندا من الغرب، وتنزانيا من الجنوب، وإثيوبيا وجنوب السودان من الشمال والصومال من الشمال الشرقي.

ويُذكر أن فيروس كورونا أصاب 486 ألفًا حول العالم، وتسبب في وفاة 22 ألف شخص، بينما تعافى منه 117 ألفًا، وفي كينيا أصاب 28 شخصًا دون تسجيل حالات وفاة.

صحيفة المواطن

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