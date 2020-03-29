لماذا يرتفع الدولار في السودان رغم اغلاق العالم وانهيار اسعار البترول ؟

الكلام ده مكرر شهريا في نفس التوقيت للمرة التالتة . بس يفرق فيهو انو الدولار الشهر الاول زاد ب ١٠٪؜ والشهر التاني زاد ١٢٪؜ هسه في الشهر التالت زاد ب ١٥ ٪؜ علي الاساس الشهري وتجاوز ١٣٠ جنيه يعني زيادة قريب 50% مما بدت السنة

السبب ببساطة نحن ما قادرين نفرق بين النضال والمواقف الفكرية للافراد وكيف نتوافق نحن كمسؤلين عشان نمشي البلد

السبب انو نحن كلنا انانيين وكل زول بشوف فشل الحكومة في تلبية حاجاتو وبضغط عليها وهي حكومة ضعيفة تستجيب وكل شغلها حاليا كيف توفر قمح وبترول وكهرباء شبه مجاني.

ليه الدولار بيرتفع رغم إنو العالم مقفول والبترول منهار ؟ الحكومة اكبر من يرفع الدولار ، والصادر شبه واقف وهو بالمناسبة سبب رئيسي صادر الثروة الحيوانية كان بخفف تصاعد الدولار وده واقف من 5 شهور تقريبا ، أخيرا ما يسموه ناس سوق المال بتغطية المراكز ، يعني التاجر بتخلص من العملة السودانية ويحفظ قروشو دولار لحدي أنتهاء انتهاء الأزمة ،

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بنسمع قرارات من الحكومة لكن مافي اي آلية حقت تنفيذ مثلا اخرها قالت حا تفتح لناس الخارج لدعم مجهودات مكافحة وباء كرونا ، تاني حصل شنو ؟ لا شفنا حملة أعلامية وللا شفنا أي حاجة تدل على أنو الحكومة عندها آلية للتنفيذ ، ياخي هي اصلا مما جات قالت حا تفتح للناس يتبرعو ليها عبر حملة ، لحدي هسه الحاصل شنو ما تعرف ؟ الحكومة الاثيوبية عملت لجنتها ودورت في كل البنوك زي ما مرفق

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في أزمة كورونا دي في فرصة طيبة تترفع أي قيود وأي تخوفات ، الأتحاد الأوربي وامريكيا نفسهم رفعو القيود وعطلو قوانين عديدة كانت سارية وخاصة قوانين الدعم والتسهيلات وشروط الاستدانة ، أيران زاتها شغالة مستغلة الكرونا عشان ترفع عنها العقوبات .

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ليه ما نستغل الوضع ده نحن و نتحرك في الإتجاه ده عشان نضمن تحويلات دعم وباء الكرونا ، مع أخوانا الخليجين ومنها نفتح التحويلات البنكية بشكل نهائي ، وبرضو مع أروبا وأمريكيا ليه ما نخصص زول يكون قاعد فيها زي الحارس الموية في الزراعة؟ ، وليه ما ندي البحول المقابل الواقعي زي ناس الدهب ؟ .

صحيح في تحويلات شغالة هسـة من السعودية ، عبر الوسترن يونين من تطبيق الأتصلات أو البنك الأهلي بالحظ ومرات في ناس بتتعرض لمشاكل و رسوم وشغل اونطة في مراكز الاستلام في السودان ، برضو في قناة تحويلات شغالة من بنك الجزيرة السعودي لبنك الخرطوم بتكلفة 10ريال كما مرفق لو عندك حساب أو تستلم كاش

، لكن مازل الموضوع ما معمم وما في تحويلات عبر النظام المصرفي ولا في اكيدة من بقية دول الخليج أو أوربا وأمريكيا، والويسترن دي تحويلات أفراد ، ناس الوسترن يونيون ما بيسمحو بي تحويل لدعم حكومة أو منشأة .

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الله يرضي عنك يا البدوي خلي الأقتصاد الكلي وأشتغل على التفاصيل ، حلحوها واحدة واحدة بتلقى الاقتصاد الكلي بتاعتك براهو أستعدل ، أنت حاليا فقدت نص أيراداتك في الموازنة بفعل التضخم مما بدت السنة ، ولا قادر ترفع الضرائب على رجال الأعمال الكان بدفع السنة الفاتت جمارك او ضرائب مليار هسه قيمة المليار دي أقل من النص وشغالين ببتزو فيك ، وللا قادر ترفع الدعم لأنو منتظر تتوافق مع لجنة الحرية والتغيير ، وعندك قروش قمح المزراعين .. حا تجيب من وين قروش غير الطباعة؟

…

اخيرا مكونات الحكومة كلها وحاضنتها مفروض تشتغل تحلل المواضيع دي ، عمر قمر الدين ، حمدوك ، مدني ، بدوي ، حتى حميدتي وبرهان زاتهم ، واللحنة الأقتصادية الأتكونت برضوا تتفعل ونسيب التناحر واللجنة الاقتصادية للحرية تبطل التنظير ،والشيوعيين ينقطونا بسكاتهم ، وناس الدقير واللمام المقضنها بياناات وتغريدات وخوف على صورهم .. نظام يدنا في الموية الباردة ده يخلوه

الكلام ده كلو بجيب الثورة الواطة.

هادي ود البورت

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