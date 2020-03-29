في رواندا .. هرب من الحجر الصحي ليمارس الصيد .. فالتهمه تمساح

انتهك رجل في رواندا أوامر الإغلاق وسط تفشي فيروس كورونا المستجد للذهاب إلى الصيد، لتنتهي رحلته بشكل مأساوي، حيث قام تمساح بالتهامه، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وقالت رئيسة بلدية مقاطعة كاموني الجنوبية، أليس كايتيسي، لشبكة «بي بي سي»، «لقد كسر قاعدة البقاء في المنزل، فهو من بين عدد قليل جداً من الأشخاص هنا الذين لا يتعاونون معنا لوقف انتشار الفيروس».

وذكرت الشبكة، أن الرجل المجهول تعرض لهجوم من قبل التمساح يوم الأربعاء في نهر نيابارونغو. ولم يتم الإعلان عن اسم الضحية وعمره بعد.

وحثت الحكومة الرواندية المواطنين على البقاء في منازلهم اعتباراً من يوم الأحد في محاولة للحد من انتشار «كوفيد – 19».

وسجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 12 مليوناً نحو 40 إصابة حتى الآن.

والدولة الواقعة في شرق أفريقيا لديها أكبر عدد من الحالات الإصابة في المنطقة، على الرغم من عدم تسجيلها أي وفيات.

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء محلية، يوم الاثنين، أن رجال الشرطة أطلقوا النار على رجلين وقتلوهما في منطقة نيانزا الجنوبية بعد نزاع حول تدابير الإغلاق الخاصة بـ«كورونا».

صحيفة الشرق الأوسط

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